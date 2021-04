Bitcoin a-t-il franchi le point de non-retour pour une adoption généralisée?

Je l’admets: je ne vois pas le cas d’utilisation de Bitcoin (CCC:BTC-USD).

Source: Shutterstock

Le premier cas – que Bitcoin serait une monnaie utile – a été remplacé par l’argument selon lequel Bitcoin est une «réserve de valeur». Cela semble être un drapeau rouge si peu de temps après son développement, et seulement quelques années après que l’adoption a véritablement commencé.

De plus, l’impact environnemental est réel, même si les adhérents affirment que l’impact sera minimisé au fil du temps. Et la volatilité de Bitcoin est un problème, même si cette volatilité est allée (principalement) dans une direction au cours des derniers mois.

Tout compte fait, les raisons d’être sceptique à l’égard du Bitcoin ne manquent pas. Mais à un certain moment, ces raisons ne comptent plus.

Aussi sceptique que je suis envers BTC, je commence à me demander si nous en sommes à ce stade.

Une configuration laide

Si Bitcoin allait s’écraser, ce serait le moment.

Sur les marchés boursiers, nous avons vu les favoris de la vente au détail “ chauds ” dans des secteurs tels que les véhicules électriques et, bien sûr, l’extraction de crypto-monnaie, prendre de grands succès depuis février. Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) est décalé de près de moitié, Marathon numérique (NASDAQ:MARA) est en baisse de 40%, et SOS Limited (NYSE:SOS) a plongé de 72% (certes, ses sommets étaient plutôt pétillants).

Tesla (NASDAQ:TSLA), qui a fait la une des journaux et fait grimper le prix du BTC en mettant Bitcoin à son bilan, a annoncé cette semaine avoir vendu pour près de 300 millions de dollars de crypto au premier trimestre. Plus les investisseurs Crypto – au moins jusqu’au 20 avril – étaient plus concentrés sur Dogecoin (CCC:DOGE-USD), absorbant potentiellement un peu de demande supplémentaire pour Bitcoin.

Au milieu de tout cela, Bitcoin lui-même a connu un crash assez important, chutant de 25% en moins de deux semaines.

Cela semblait être une tempête parfaite pour que des doutes surgissent et que les détenteurs – dont certains sont assis sur de gros profits – se retirent. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

BTC-USD a rebondi d’environ 15% ces derniers jours. C’est toujours près de 16% des sommets, oui, mais il est facile de voir que le trading à court terme aurait pu être bien pire.

L’inévitabilité du Bitcoin

D’un point de vue à long terme, ce trading à court terme peut bien avoir de l’importance.

Après tout, l’argument de la «réserve de valeur» exige seulement qu’un nombre décent de personnes croient en la valeur.

L’or en est l’exemple parfait. Les taureaux d’or parleront de ses milliers d’années d’histoire, et le métal jaune a des utilisations industrielles ainsi qu’un rôle clé dans les bijoux.

Mais même la valeur de l’or dans les bijoux est basée au moins en partie sur la croyance sociétale acceptée selon laquelle l’or est précieux. Sur les marchés financiers, le fait que l’or est non seulement considéré comme une source de valeur, mais aussi comme une «valeur refuge» montre à quel point cette croyance est puissante.

Bitcoin semble acquérir une partie de cette croyance. L’adoption et la propriété se sont propagées d’un groupe relativement restreint aux investisseurs institutionnels et aux entreprises. Certaines de ces entreprises acceptent les paiements en Bitcoin (même si ces efforts sont plus une stratégie marketing qu’autre chose).

Au fur et à mesure que cette adoption se développe, un point est atteint où Bitcoin est précieux simplement parce que suffisamment de gens le pensent. Les échanges récents suggèrent que nous sommes au moins plus près de ce point.

Le débat

Bien sûr, ce cas – que la valeur de la crypto vient de la perception de cette valeur – est précisément l’argument avancé par les sceptiques. Cela ressemble à la logique derrière une bulle. Ce n’est pas loin de la «théorie du plus grand imbécile», l’idée selon laquelle un investissement devrait être détenu parce que bientôt quelqu’un d’autre paiera un prix plus élevé.

Les taureaux rétorqueraient que la logique est précisément ce qui sous-tend l’or – et, dans le monde moderne, la monnaie fiduciaire. Pendant ce temps, le plafond de l’offre de Bitcoin crée un effet déflationniste, plutôt que l’inflation qui ronge le pouvoir d’achat du dollar américain au fil du temps.

Le débat n’est évidemment pas terminé. Ce ne sera pas fini avant très, très longtemps.

Mais il semble que les taureaux Bitcoin aient au moins assez de puissance pour résister face à une adversité apparente. Au moins, cela pourrait suffire à suggérer que les prédictions d’un crash massif de la crypto-monnaie sont peu susceptibles de passer.

A la date de publication, Vince Martin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Après avoir passé du temps dans une maison de courtage, Vince Martin a couvert le secteur financier pendant près d’une décennie pour InvestorPlace.com et d’autres points de vente.