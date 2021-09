Bitcoin accepté chez Starbucks, McDonald’s et partout au Salvador

in

Source : iStock/mattjeacock

Les citoyens d’El Salvador ont découvert leur nouveau bitcoin de crypto-monnaie (BTC) à cours légal et ont commencé à tout acheter, des Big Mac au café frais en utilisant le Lightning Network.

Le portefeuille crypto émis par l’État Chivo a surmonté certains problèmes initiaux dans les magasins d’applications et les marchés pour figurer en tête de la liste des téléchargements d’applications financières depuis l’Apple Store, un fait qui a été immédiatement salué par le président salvadorien, Nayib Bukele.

Du Salvador, Mario Aguiluz, vice-président des ventes pour le courtage guatémaltèque Marché IBEX, a partagé une vidéo de son achat d’un café starbucks pour BTC, avec une transaction qui n’a pris que quelques minutes pour être validée à l’aide de votre téléphone portable et de celui d’un barista.

Il a commenté que “El Salvador ressemble aujourd’hui à une chasse au trésor, pour découvrir qui d’autre accepte les bitcoins”.

Ajouter à cette liste Pizza cabane . Bart Mol, le fondateur et animateur du Satoshi Radio Podcast, a tweeté certaines de ses aventures le “Bitcoin Day” au Salvador, y compris une transaction “totalement non dépositaire” au restaurant “en utilisant notre propre nœud aux Pays-Bas” à un coût de “26 sam.”

“C’est tellement idiot”, a-t-il écrit.

D’autres journalistes internationaux ont également noté qu’ils avaient réussi à dépenser des bitcoins.

Des partisans notables de BTC ont exprimé leur soutien, avec Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, un passionné de BTC, qualifiant le bitcoin sur le Lightning Network d'”argent indestructible qui se déplace à la vitesse de la lumière”.

Edward Snowden, qui, comme Saylor, a également partagé des vidéos des principales marques qui acceptent les paiements BTC à San Salvador, est intervenu et a commenté :

“[Existe] maintenant la pression sur les nations concurrentes pour acquérir le bitcoin, ne serait-ce qu’en tant qu’actif de réserve, car sa conception incite grandement à une adoption précoce. Ceux qui sont en retard peuvent regretter d’avoir hésité.”

Un Jack Mallers triomphant, le PDG de Frapper , la société qui s’est associée à Bukele lors de son voyage Lightning, a également fourni la preuve vidéo d’un “ami” convertissant BTC en espèces dans une transaction “sans frais” en utilisant l’un des nouveaux BTC du gouvernement. Distributeurs automatiques de billets.

Pendant ce temps, des entreprises nationales étaient également actives, espérant s’assurer que de grandes marques mondiales telles que Starbucks et Pizza Hut ne les écartent pas des parties de commerce de crypto.

Une multitude d’entreprises locales se sont tournées vers les réseaux sociaux pour expliquer qu’elles acceptaient également le paiement BTC, des « cafés gastronomiques » biologiques et des studios d’enregistrement aux marques de mode féminine et aux fournisseurs de télécommunications.

Même les nettoyeurs à sec et les dentistes se mêlaient à l’acte.

Mais les revers ne manquaient pas non plus. El Diario de Hoy a rapporté que des “centaines” de Salvadoriens étaient descendus dans la rue pour protester “massivement” contre la nouvelle loi, qui donnait cours légal au BTC hier à minuit.

Le même média a souligné les problèmes potentiels de confidentialité avec les logiciels émis par l’État. Il a noté que l’application Chivo demande aux utilisateurs de lui accorder l’accès au microphone, à la caméra et au stockage, ainsi que l’accès à leurs contacts.

Le journal a cité un informaticien disant :

«Il existe d’autres portefeuilles numériques qui ne demandent pas ou n’ont pas besoin de ce type d’informations. C’est inutile.”

Un développeur de logiciels local a déclaré qu’il s’agissait d’un exemple de “très mauvaises pratiques en termes de confidentialité et de protection des données”.

_____

