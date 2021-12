Bitcoin agissant comme un actif à risque, aux prises avec une incertitude macro croissante

L’ETHBTC, quant à lui, atteint le plus haut de 2021 de 0,0873, actuellement à 0,869, car il reste moins affecté par la nervosité du marché mondial.

L’action des prix sur le marché de la cryptographie ne s’est pas encore stabilisée ni même changé de cap, car Bitcoin est repassé sous les 49 000 $ mercredi. L’éther coûte également environ 4 250 $.

Ceci malgré le fait que le marché boursier soit dans le vert. Le S&P 500 a grimpé de 1,18 % aujourd’hui à 4 687, contre 4 500 vendredi. Le Nasdaq, riche en technologie, a également ajouté 1,13% de gains mercredi au début du marché, alors qu’il était en hausse de 4,8% depuis le 3 décembre. Tout comme ces deux indices, le Dow Jones est également sur une tendance haussière, en passe d’effacer toutes les pertes.

En ce qui concerne les autres actifs, l’or se situe actuellement autour de 1 790 $ l’once, tandis qu’à 96,2, l’indice du dollar américain est en train de grimper pour atteindre un sommet en 17 mois de près de 97.

Le marché de la cryptographie s’est également remis initialement des pertes de la semaine dernière lorsque Bitcoin est tombé en dessous de 42 500 $ et Ether en dessous de 3 600 $. Pendant ce temps, l’ETHBTC atteint le plus haut de 2021 de 0,0873, actuellement à 0,869.

La raison en est que Bitcoin agit davantage comme un actif à risque, car il a plongé aux côtés des actions affectées par le macro-environnement grâce à son institutionnalisation, tandis qu’Ether est moins affecté par la nervosité du marché mondial, on peut en dire autant de Solana ( SOL). Et les actifs à risque sont aux prises avec une incertitude croissante.

Les marchés mondiaux sont tendus depuis que la Réserve fédérale a reconnu que l’inflation n’est plus transitoire. De plus, la croissance décevante de l’emploi aux États-Unis et la nouvelle variante Omicron ont affecté les sentiments du marché.

Bien que la possibilité d’une réduction accélérée ait un impact sur le marché, sur la base de l’expérience passée, les marchés espèrent que cela ne le restera pas plus longtemps.

« Je me souviens très bien de l’annonce de la réduction en décembre 2013. Tout le monde paniquait à ce sujet. Un rallye gigantesque des actifs à risque a commencé dès l’annonce officielle de la réduction », a déclaré le trader et économiste Alex Kruger.

Comme nous l’avons signalé, la Chine a contribué au ton du risque, la Banque populaire de Chine (PBOC) ayant déclaré qu’elle réduirait le montant des liquidités que les banques doivent détenir en réserve pour stimuler la croissance économique.

Remarquez par le passé que QT (resserrement quantitatif) a fait s’effondrer les marchés. Pas si effilé. QT : la Fed vend des actifs (contrairement au QE)

Taper : la Fed réduit/élimine les achats d’actifs (QE) pic.twitter.com/3MaPqaPy2R – Alex Krüger (@krugermacro) 7 décembre 2021

Bien que les sentiments de risque puissent réapparaître bientôt, ce n’est peut-être pas si rapide. Lors du récent krach boursier, l’intérêt ouvert à terme perpétuel de Bitcoin a plongé de plus de 23% en une heure seulement.

En termes d’USD, affecté par la baisse des prix, bien sûr, l’OI est retombé à 17 milliards de dollars au niveau de début octobre, tandis qu’en termes BTC, l’OI est à 346,45k. En comparaison, cet OI était de 375,74 000 et 11,81 milliards de dollars à la mi-juillet. L’OI est toujours beaucoup plus élevé sur CME à 66,21 000 (3,26 milliards de dollars), supérieur aux 39 000 de juillet (1,23 milliard de dollars).

Avec autant d’effacement de l’effet de levier, les taux de financement, qui représentent le coût de la détention d’une position longue, sont désormais proches des plus bas de septembre, suggérant un sentiment général baissier. Avec ce manque de long sur le marché, nous pourrions voir « un financement faible/négatif pendant un bon moment », selon le trader CL.

Bien que CL ne soit pas haussier, il n’est pas non plus baissier en raison du manque de liquidité sur le marché après l’effacement d’OI et du fait qu’il y a moins de participants sur le marché. « Besoin d’un giga catalyseur », a-t-il ajouté.

