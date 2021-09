Bitcoin ajoutant des cumuls en tant que L2 ?

J’ai récemment entendu parler des rollups ZK et je me demande s’il y a des propositions pour Bitcoin ?

Je crois comprendre que les rollups sont décentralisés puisque toutes les données de transaction (sous forme compressée) et les preuves seraient publiées sur leur L1, ce qui (si Bitcoin avait des capacités de rollup) permettrait de quitter un rollup sur la blockchain Bitcoin même si le rollup L2 est compromis. Cela implique que la sécurité et la décentralisation du rollup sont équivalentes à la sécurité et à la décentralisation de la blockchain sur laquelle elle s’exécute. Pour cette raison, il semble que les cumuls bénéficieront de l’exécution sur le L1 le plus sécurisé qui, à mon avis, et je suppose pour beaucoup d’autres, est Bitcoin en raison de son niveau de POW.

Je vois les rollups avoir une multitude d’avantages sur Bitcoin :

– Transactions anonymisées (rollups ZK)

– Des contrats intelligents qui exploitent (et augmentent) les effets de réseau de Bitcoin

– Coûts de transaction réduits

– Augmentation du volume de transactions

Quels seraient les inconvénients ? Inclure éventuellement :

– (avertissement de déclenchement) les blocs actuels ne sont pas assez grands pour inclure des preuves de cumul

– Ajout de codes opp pour faciliter les cumuls 1. augmenter la puissance de traitement transactionnelle 2. ajouter la possibilité d’introduire des bogues/choses qui pourraient mal tourner

De plus, https://youtu.be/8vduDYBu8uQ est une bonne présentation d’Eli Ben Sasson sur les ZK-STARK (un système de preuve pour les cumuls). À 29h15, on lui a demandé s’ils “s’appliqueraient à Bitcoin de quelque manière que ce soit?” (Les ajouter faciliterait les cumuls qui utilisent les ZK-STARK) auquel Eli a répondu qu’il “adorerait ajouter la capacité STARK” mais “exigerait que Bitcoin ait un vérificateur STARK dessus”. Il existe clairement un intérêt de recherche pour cette solution. Ce serait bien d’entendre les justifications contre l’ajout de tels systèmes de vérification à Bitcoin.

Voir Reddit par chewie_questionmark – Voir la source

Vues de la publication : 4