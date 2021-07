Bitcoin ajoute de la valeur en Amérique latine au-delà du commerce

Faits marquants:

Le bitcoiner pense que le plus grand défi pour Bitcoin au Salvador est éducatif.

Alors que l’utilisation dominante du bitcoin dans des pays comme les États-Unis tourne autour des activités commerciales, dans les pays d’Amérique latine, il existe différents cas d’utilisation, davantage liés à la préservation de la valeur des monnaies locales et à la gestion de l’inflation, a déclaré Connie Gallippi dans une interview avec CriptoNoticias. , à l’événement Talent Land. Gallippi est le fondateur de l’initiative philanthropique basée sur Bitcoin, BitGive.

Les points forts du Bitcoin la différence de perception du bitcoin dans des pays comme les États-Unis, par rapport aux pays d’Amérique latine : “Aux États-Unis, les gens ne voient généralement pas les avantages du bitcoin et des crypto-monnaies du point de vue des personnes qui se trouvent dans des pays d’Amérique latine, où il existe vraiment des cas d’utilisation pour la technologie et pour les devises elles-mêmes.”

Aux États-Unis, précise-t-il, la priorité est donnée au bitcoin en tant qu’investissement, aux opérations de trading et à la spéculation. Les entreprises impliquées sont des maisons de change et des plateformes de trading.

C’est une perspective complètement différente. Lorsque vous regardez des choses comme ce qui se passe en Argentine et au Venezuela, et ce qui se passe concernant leurs monnaies locales, dans ces pays, il y a plus de connaissances basées sur les cas d’utilisation, sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin de quelque chose comme Bitcoin. Satoshi Nakamoto n’a pas inventé le Bitcoin pour que les gens puissent spéculer et échanger toute la journée. Bitcoin a vraiment des cas d’utilisation et nous en avons vu beaucoup en Amérique latine. Connie Gallippi, fondatrice de BitGive.

Gallippi a présenté son initiative de philanthropie décentralisée (DePhi) à Talent Land, via la Fondation BitGive, qui reçoit des dons en bitcoin depuis 2013, et la plateforme GiveTrack, qui utilise la blockchain Bitcoin pour suivre les dons reçus.

Focus sur l’Amérique latine

Depuis la création de BitGive en 2013, Gallippi est en contact avec l’Amérique latine. « Depuis que la première conférence Bitcoin en Amérique latine, LaBitConf, s’est tenue en 2013, j’ai développé de nombreuses relations à travers ces conférences. Comme chaque année ils changent le lieu de la conférence dans différents pays, on peut toujours voir le panorama de chaque pays, et les aider à s’intéresser aux crypto-monnaies », explique le spécialiste.

Les premiers projets ont été développés au Mexique et en Haïti et plus récemment en Argentine, au Chili et au Venezuela, comme en témoigne la couverture faite par CriptoNoticias de la conférence de Connie Gallippi à Talent Land, le 5 juillet. “C’est quelque chose qui a vraiment évolué au fil des ans, et c’est intéressant, stimulant et très instructif à bien des égards”, déclare Gallippi.

Gallippi explique à CriptoNoticias que BitGive reçoit des dons en bitcoin et travaille dans 27 pays, avec des organisations non gouvernementales (ONG) dans des projets sociaux. «Notre mission, en tant qu’organisation à but non lucratif, est de tirer parti de la technologie de Bitcoin. Nous enseignons aux ONG comment utiliser la technologie et en tirer profit », explique Gallippi.

De nombreux organismes de bienfaisance reçoivent des dons en bitcoins, dit Gallippi, mais ils les convertissent immédiatement en monnaie fiduciaire. Ce que nous faisons vraiment, c’est le contraire. Nous avons toute une plate-forme construite pour cela, mais nous aidons essentiellement les ONG à recevoir des dons dans n’importe quelle devise, mais nous les convertissons directement en bitcoin, s’ils ne sont pas déjà en bitcoin », dit-il.

Bitcoin n’est pas seulement un autre système pour mobiliser des fonds à l’échelle mondiale, c’est en fait beaucoup plus rapide et moins cher que les institutions financières traditionnelles et les canaux de paiement qui sont habituellement utilisés, assure l’entrepreneur.

« C’est encore plus sécurisé, et nous profitons des éléments de transparence de la blockchain. Nous pouvons visualiser ce qui arrive aux fonds des donateurs lorsqu’ils font une contribution à un organisme de bienfaisance. Et tout cela nécessite que les fonds soient en bitcoin, pour profiter des avantages de la technologie », explique Gallippi.

Tout converge vers le bitcoin

Pour ceux qui n’ont pas de bitcoin ou ne veulent pas faire don du BTC qu’ils possèdent, BitGive utilise l’intégration avec les plateformes alliées. Gallippi mentionne Uphold et Wyre. Le premier peut recevoir des dons dans 150 devises différentes et en monnaie fiduciaire, plus tard il effectue la conversion en bitcoin, qui est ensuite livré à BitGive.

«La plate-forme Wyre, en revanche, est utilisée par des personnes qui ne possèdent aucune crypto-monnaie, ou qui ne veulent pas faire le saut pour rejoindre Uphold, désormais elles peuvent simplement faire leurs dons avec leurs cartes de débit, de crédit ou via Apple Pay », dit-il.

Gallippi a également exprimé son opinion sur la loi Bitcoin qui a été récemment approuvée au Salvador et examinée dans CriptoNoticias. Selon la loi qui entrera en vigueur à partir de septembre, le bitcoin aura cours légal au Salvador.

À cet égard, BitGive étudie toujours l’impact de la loi, dit Gallippi, mais anticipe que le plus grand défi d’El Salvador est de formuler et de faire avancer des initiatives pédagogiques pour que ses citoyens connaissent bien le bitcoin et peut profiter de ses avantages.