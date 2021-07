Bitcoin apporte une base de vérité à l’argent ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Mitch Klee a expliqué ce que cela signifie pour Bitcoin d’introduire de l’argent fondamental et digne de confiance dans le monde.

Dans cet épisode de « Meet The Taco Plebs » de Bitcoin Magazine, j’ai parlé au seul et unique Mitch Klee, un contributeur récurrent ici au magazine et une présence commune dans nos Twitter Spaces.

Mitch et moi avons discuté de plusieurs sujets, y compris son inspiration pour ses deux articles de Bitcoin Magazine. Celles-ci abordent les sujets de l’inflation, de la mauvaise allocation du capital, de la façon dont les mesures couramment citées induisent en erreur en ce qui concerne ces sujets, et comment tout cela est lié au Bitcoin. Mitch est un Bitcoiner dévoué qui discute toujours des dernières nouvelles dans notre chat Telegram “Bitcoin Contributor” – un chat exclusif pour ceux qui contribuent ici au magazine. Je vous recommande vivement de consulter ses deux articles, “Bitcoin en tant que soupape de décharge de pression” et “Bitcoin et la définition changeante de l’IPC”, qui sont tous deux des commentaires fantastiques sur nos conditions économiques actuelles.

Vous trouverez ci-dessous une version écrite de notre interview, et assurez-vous de consulter la version audio et vidéo du podcast !

Quelle est votre histoire de trou de lapin Bitcoin?

J’en ai entendu parler en 2013, j’ai essayé le minage et j’ai compris que je pouvais le faire avec mon ordinateur. J’ai perdu tout intérêt après le crash et je n’en ai plus entendu parler jusqu’en 2017. Lorsque 2017, j’ai regardé la technologie comme un véhicule d’investissement dans l’avenir et j’ai été confondu avec les altcoins et j’ai finalement atterri sur Bitcoin étant le seul et unique option.

Comment Bitcoin a-t-il changé votre vie ?

Cela m’a encouragé à assumer beaucoup plus de responsabilité personnelle et de souveraineté. J’ai réfléchi davantage à la direction dans laquelle Bitcoin va et ma préférence temporelle a augmenté en ce qui concerne l’investissement dans le bitcoin. Je vois aussi la valeur différemment lorsqu’il s’agit d’acheter des choses, de la nourriture et juste de l’argent en général.

J’ai aussi beaucoup plus de connaissances en général sur la finance et sur le fonctionnement du système financier mondial. Bitcoin à la périphérie a beaucoup de choses différentes que vous devez comprendre avant de vraiment comprendre comment fonctionne Bitcoin. En savoir plus sur ces sujets m’a appris plus sur le monde.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire votre article « Bitcoin comme soupape de décharge de pression » et « Bitcoin et la définition changeante de l’IPC » pour le magazine ?

Pour « Bitcoin en tant que soupape de décharge de pression », je cherchais comment le Bitcoin pourrait être adopté et j’avais besoin d’en savoir plus. J’avais une hypothèse mais j’avais besoin de savoir si c’était vrai. J’en suis venu à la conclusion qu’il y a quelque chose qui s’appelle “l’effet saute-mouton”.

Pour “Bitcoin et la définition changeante de l’IPC”, 2020 a eu beaucoup d’impressions monétaires et avec le montant de l’expansion monétaire, je n’avais pas confiance que les chiffres étaient réellement vrais.

Qu’attendez-vous le plus dans l’espace Bitcoin ?

Un fondement de vérité avec de l’argent. Le monde entier est sur le système fiduciaire, et être capable de regarder Bitcoin grandir et évoluer est l’une des choses les plus intéressantes dont je puisse être témoin et dont je veux faire partie. Parce que notre système financier est tellement perturbé, Bitcoin résout un problème pour tout le monde car c’est la seule alternative de couche de base que vous ne pouvez pas changer et sur laquelle les gouvernements n’ont aucun contrôle. Je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir un argent de base digne de confiance.

Prévision de prix pour fin 2021, et fin 2030 ?

Aucune prévision de prix, mais je ne pense pas que le marché haussier soit terminé. Les gens migrent vers l’actif et l’argent les plus liquides. Tout trouvera sa vraie valeur face au bitcoin.