Bitcoin approche les 50 000 $ après des mois de faiblesse

in

Une illustration montrant des bitcoins physiques à côté du code binaire affiché sur un ordinateur portable.

Jakub Porzycki | NurPhoto via .

Bitcoin a frôlé les 50 000 $ alors qu’il continue de rebondir après des mois de faiblesse

La plus grande monnaie numérique du monde en valeur marchande est passée à 49 821 $ samedi après-midi à New York, selon les données de Coinbase. Il se négociait à un prix de 48 876 $ à 10 h HE dimanche.

La reprise intervient après que Bitcoin se négociait à un prix compris entre environ 30 000 $ et 40 000 $ au cours des derniers mois. Il avait chuté d’un record de près de 65 000 $ à la mi-avril.

L’éther, la pièce liée au réseau de blockchain ethereum, a également augmenté récemment, atteignant 3 295 $ tôt samedi, selon Coinbase.

L’adoption mondiale de la crypto-monnaie parmi les investisseurs individuels a considérablement augmenté au cours de la dernière année, selon Chainalysis, une entreprise de données blockchain. L’adoption mondiale de la cryptographie a augmenté d’environ 881% au cours de la dernière année.

La capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies était de 2,16 billions de dollars dimanche, selon les données de CoinGecko.com, et le volume des échanges de crypto-monnaies au cours de la dernière journée était de 109 milliards de dollars.