Bitcoin arrive à PayPal depuis le Royaume-Uni, à quoi servira-t-il ?

24/08/2021 à 09h25 CEST

SPORT.es

Clients PayPal au Royaume-Uni pourront désormais utiliser la plate-forme pour acheter, conserver et vendre des crypto-monnaies, avec des investissements à partir d’une livre. Mais les paiements PayPal ne peuvent pas encore être effectués directement en Bitcoin. Au lieu de cela, la crypto-monnaie devra être vendue contre une devise traditionnelle et sa valeur sera ensuite utilisée pour effectuer un achat en espèces.

PayPal travaille initialement avec Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Mais les pièces ne peuvent pas être envoyées à des amis ou à la famille ou transférées vers ou depuis un autre portefeuille numérique. PayPal a lancé son service de crypto-monnaie aux États-Unis en octobre, dans l’espoir de le rendre plus accessible à un public plus large.

Mais ils restent volatiles en valeur et non réglementés, ce qui signifie que les investissements ne sont pas protégés. par les autorités, en cas de problème. Cependant, “les jetons et les pièces existent depuis un certain temps, mais il fallait être un utilisateur relativement sophistiqué pour pouvoir y accéder”, a déclaré un porte-parole de PayPal à CNBC.