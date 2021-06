Bitcoin arrive-t-il dans Grand Theft Auto 6 ? De nouvelles rumeurs mettent le feu à Crypto Twitter

Un fuiteur de jeux vidéo populaire dit qu’une crypto-monnaie de type Bitcoin pourrait arriver dans l’économie du jeu du prochain versement de Grand Theft Auto (GTA).

Dans une série de Tweets qui ont déchiré l’industrie de la cryptographie, Tom Henderson, qui a également divulgué des informations sur le jeu vidéo populaire Battlefield 6, dit à ses 33 000 abonnés qu’il a entendu des rumeurs selon lesquelles certaines missions de GTA 6 récompenseront le joueur avec une crypto en jeu. les atouts.

“J’ai entendu récemment que dans GTA 6, certaines missions vous récompenseront en Bitcoin au lieu d’argent pour avoir accompli certaines missions.

La fonction boursière reviendra, avec l’ajout d’un courtier pour différentes crypto-monnaies. Si GTA 6 intègre ce droit, c’est énorme pour la crypto.

Juste pour qu’il n’y ait pas de confusion, je veux dire les paiements en jeu de Bitcoin. Ces paiements proviendront des personnages les plus hauts placés qui ont besoin de transférer de grandes quantités d’« espèces introuvables et rapides ».

Henderson précise plus tard que la crypto ne s’appellera probablement pas Bitcoin. Il prévient également que les rumeurs pourraient être fausses.

« Juste pour qu’il y ait encore moins de confusion – je ne plaisante pas. C’est ce que j’ai entendu d’une personne en qui j’ai confiance et cela ne s’appellera probablement pas “Bitcoin” en soi – mais ce sera une crypto-monnaie.

Cela étant dit, prenez toujours des informations comme celle-ci avec un peu de sel :).”

Rockstar Games, l’éditeur de la franchise GTA, n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs Bitcoin. La date de sortie de GTA 6 n’a pas encore été annoncée.

Image en vedette : Shutterstock/ParabolStudio

