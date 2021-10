Bitcoin ATH: la capitalisation boursière atteint des sommets records alors que BTC se négocie au-dessus de 64 000 $ | CryptoGazette

Bitcoin se dirige vers de nouveaux ATH alors que la pièce royale a réussi à flotter au-dessus de 64 000 $. Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce royale est au prix de 64 200 $.

Crypto Twitter fait la fête depuis hier soir et l’excitation continue. Les passionnés de Bitcoin s’attendent à ce que BTC atteigne bientôt 65 000 $.

Bitcoin est sur le point de frapper la meilleure partie de ce cycle haussier

Il vient d’être révélé que le macro-investisseur et ancien dirigeant de Goldman Sachs, Raoul Pal, a déclaré que Bitcoin et la cryptographie sont sur le point d’entrer dans la partie du cycle haussier où les marchés ont tendance à augmenter.

Lors d’un nouvel épisode de Crypto Banter, le gourou de la macro a déclaré que les marchés des actifs numériques étaient prêts à augmenter après une période de correction brutale au cours des derniers mois.

«Nous sommes dans les dents de la meilleure partie de tout le cycle. Le prix va monter malgré tout. Nous y avons jeté tout le FUD (la peur, l’incertitude et le doute) au cours de l’été.

Il continua et dit :

« C’était la correction de 50 %. Fondamentalement, le marché se négocie latéralement dans une fourchette volatile depuis mars pour Bitcoin et mai pour le reste du marché. C’est le point. Si vous regardez tous les cycles post-halving, ce trimestre est celui où tous les jeux sont créés. »

Pal a également déclaré qu’il envisageait un catalyseur majeur qui pourrait pousser les marchés de la cryptographie vers de plus hauts sommets l’année prochaine.

« Le grand facteur auquel les gens doivent réfléchir est la façon dont les institutions allouent. C’est trimestriel et c’est annuel. donc on verra [in] ce taureau court tous ceux qui n’ont pas encore investi ou qui veulent augmenter leurs pondérations, qui viendront en confiture et généralement, chacun avec de nouveaux P et L brillants (bénéfices et pertes), les fonds spéculatifs, aussi, allouent.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et assurez-vous de garder les yeux ouverts sur le marché.

Lien source

Vues de la publication : 7