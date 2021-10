Bitcoin atteignant 200 à 300 000 $ pourrait être trop loin

Ce n’est plus une nouvelle que Bitcoin a dépassé son record absolu (ATH) mercredi, portant son prix à environ 67 000 $ mercredi. Mais jusqu’où l’actif numérique peut-il vraiment grimper ?

Un certain nombre d’analystes prédisent depuis longtemps de nouveaux sommets pour Bitcoin, et leurs prévisions se sont certainement réalisées. De toutes les indications cependant, ce n’était toujours qu’une question de temps avant que l’actif numérique n’atteigne un nouveau record absolu (ATH). Mais jusqu’où Bitcoin est vraiment prêt à grimper reste un mystère.

Le prix du Bitcoin BTC peut-il vraiment atteindre la barre des 200 000 $ comme prévu par beaucoup ?

Jusqu’à présent, les choses semblent vraiment brillantes et le record actuel est assez impressionnant, d’autant plus qu’à la même époque l’année dernière, la monnaie numérique oscillait autour de 11 500 $ par pièce.

Aujourd’hui, bien qu’il ait atteint un tout nouveau record, Bitcoin reste un type d’investissement hautement spéculatif. Désormais, les analystes de la cryptographie ne reculent pas non plus sur leurs prévisions, car beaucoup pensent toujours que nous devons nous préparer aux sommets beaucoup plus élevés qui arrivent pour la devise, la portant peut-être à 6 chiffres d’ici la fin de l’année.

Un analyste crypto simplement identifié comme « Techdev » croit fermement que nous ne sommes de toute façon pas près d’un sommet. Sa récente déclaration intervient environ 26 jours après avoir prédit qu’il semble presque certain et préprogrammé que le prix du Bitcoin atteindra entre 200 et 300 000 $.

À un autre moment, le 14 juin précisément, le milliardaire Tim Draper a également prédit que le Bitcoin atteindrait 250 000 $ d’ici fin 2022 ou début 2023.

Crypto Ceasar, Plan B et bien d’autres sont également convaincus que la pièce est à sa saison, ce qui signifie que l’ATH actuel est encore loin de sa destination.

Le prix pourrait ne pas dépasser la barre des 100 000 $

À mon avis, 200 000 $ est une portée trop éloignée pour BTC et s’attendre à ce qu’il atteigne cette marque avant la fin de 2021 sera presque impossible. Rappelant maintenant la toute dernière fois que la crypto a connu un record à la mi-avril, elle a perdu plus de la moitié de sa valeur à l’époque, tombant à environ 30 000 $ à la mi-juillet. De plus, la crypto a sans aucun doute une longue histoire de volatilité, et à cause de cela, des hausses telles que celle-ci ne garantissent jamais une augmentation à long terme. C’est-à-dire que le prix du Bitcoin est tout aussi susceptible de continuer à augmenter qu’il est également susceptible de s’effondrer à nouveau. Les fluctuations de prix ne cesseront jamais de se produire et les investisseurs devraient donc HODL, mais pas au-delà des 100 000 $.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

