Bitcoin atteint 45 000 $ avant le rapport sur l’inflation de juillet, mais la fractale laisse présager une correction imminente

Bitcoin (BTC) a atteint son plus haut niveau en plus de deux mois, quelques jours seulement avant le rapport sur l’inflation de juillet.

La crypto-monnaie la plus élevée a augmenté de 1,65% à 45 363 $ le 8 août, poursuivant la dynamique haussière qui l’a déjà vue bondir de 21,62% par rapport à son plus bas du 5 août de 37 300 $.

Graphique journalier BTC / USD. Source : TradingView.com

La dynamique était également forte parmi les rivaux de Bitcoin. Ether (ETH), la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a bondi de 29,78% par rapport à son plus bas du 3 août à 2 630 $, dépassant les 3 100 $ dimanche. Ses gains sont intervenus après la mise en service du hard fork Ethereum à Londres le 5 août, ce qui devrait ajouter une pression déflationniste à l’offre d’ETH.

Bilan d’inflation pour juillet, sur chaîne

Le mercredi 11 août, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publiera le rapport sur l’inflation pour juillet, et les marchés prévoient une augmentation de 0,5 %. Les projections interviennent après que l’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 5,4% en glissement annuel en juin pour sa plus forte hausse en 13 ans.

Les taureaux Bitcoin ont répondu positivement aux récents rapports d’inflation. Ils ont efficacement protégé la crypto-monnaie de la chute en dessous de 30 000 $ après le crash du 19 mai. Pendant ce temps, ses récents efforts pour pousser les prix au-dessus de 40 000 $, conduisant finalement à une lente pause à la hausse au-dessus de 45 000 $, indiquent une forte demande pour Bitcoin, qui semble sortir de sa crise estivale.

Lex Moskovski, directeur des investissements chez Moskovski Capital, a mis en évidence un graphique Glassnode montrant des pics spectaculaires d’entités entrant dans le réseau Bitcoin, correspondant à la croissance avec la hausse des taux BTC / USD.

Tableau de croissance nette des entités Bitcoin. Source : Glassnode

“Le nombre de nouvelles entités Bitcoin continue d’atteindre un niveau record”, a tweeté Moskovski.

De plus, l’analyste de la chaîne Willy Woo a déclaré que l’élan actuel de Bitcoin devrait pousser ses prix au-dessus de 50 000 $, citant un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché. Il a déclaré que toutes les cohortes d’investisseurs achetaient du Bitcoin, provoquant un choc d’offre.

Woo a fait référence à un graphique qu’il a publié le 15 juillet lorsque le marché du Bitcoin corrigeait à la baisse après avoir atteint un sommet de 36 675 $. Le graphique, comme indiqué ci-dessous, a mis en évidence les événements de choc de liquidité de Bitcoin sur toutes les bourses et leur relation avec les prix.

Woo a expliqué :

“Les fondamentaux ne prédisent pas les prix à court terme, mais avec suffisamment de temps, la découverte des prix revient aux fondamentaux. [El] La valeur exacte est de 53,2 milliers de dollars aujourd’hui, avec une bande d’écart type comprise entre 39,6 milliers de dollars et 66,8 milliers de dollars (confiance de 68,5%). “

Fractale baissière

Cependant, le dernier rallye de Bitcoin comporte des risques de se transformer en un rebond de chat mort basé sur les précédentes fractales de retracement de Fibonacci de haut en bas.

Retracement Bitcoin Fib des sommets locaux à l’EMA de 200 semaines. Source : TradingView.com

Après avoir atteint des sommets historiques, Bitcoin a tendance à se corriger vers sa moyenne mobile exponentielle de 200 semaines (EMA de 200 semaines ; la vague jaune), où il atteint enfin un creux pour chasser un autre cycle haussier.

Lors des deux derniers événements, le taux de change BTC/USD a enregistré de faux pics de reprise après avoir testé la ligne 23,6 Fib comme support. Ces mouvements haussiers ont échoué avant de se transformer en de grandes impulsions haussières après avoir fait face à une résistance à des niveaux plus élevés de Fibonacci.

Par exemple, en 2019, Bitcoin a rebondi de plus de 50% après avoir rebondi sur sa ligne 23,6 Fib près de 7 357 $. Mais la crypto-monnaie a fait face à une pression de vente extrême près de sa ligne 61,8 Fib de 10 613 $. Finalement, il a repris sa tendance à la baisse et s’est effondré à seulement 3 858 $ en mars 2020.

Si la fractale se répète, Bitcoin pourrait faire face à une résistance extrême au niveau 61,8 de Fibonacci à 46 792 $ et corriger à la baisse pour retester son EMA de 200 jours, qui est actuellement inférieure à 20 000 $.

Le commentateur de marché et commerçant indépendant Keith Wareing a suggéré qu’un croisement haussier imminent entre les deux moyennes mobiles hebdomadaires de Bitcoin laisse entrevoir le début d’une période de plusieurs mois. Surnommé le MACD, l’indicateur a joué un rôle déterminant dans la prédiction de la course haussière de 2020.

Prix ​​Bitcoin et croisements MACD dans l’histoire récente. Source : TradingView.com

“Le MACD hebdomadaire croisera haussier sur Bitcoin après la clôture de ce soir”, a déclaré Wareing à ses partisans, le prix du Bitcoin se situant jusqu’à présent au-dessus de 44 500 $ au moment de la rédaction.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.