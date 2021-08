Bitcoin atteint 46 000 $ et les baleines ne montrent aucun signe de prise de bénéfices

Les données de Santiment révèlent quelque chose d’assez intéressant ces jours-ci.

Il vient d’être signalé que la société d’analyse de blockchain Santiment a déclaré que les baleines Bitcoin (BTC) ne montrent pas d’intérêt à prendre des bénéfices alors que BTC continue de se renforcer.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce royale est au prix de 45 849,22 $.

La société a déclaré que les entités Bitcoin détenant entre 100 et 10 000 BTC détiennent désormais 9,28 millions de pièces, soit environ 44% de l’offre totale, ce qui est un niveau record pour la cohorte d’investisseurs.

«Les adresses de millionnaires Bitcoin détenant entre 100 et 10 000 BTC ne montrent aucun signe de prise de bénéfices sur cette augmentation que nous avons observée au cours des deux dernières semaines. Ces détenteurs détiennent maintenant un BTC combiné de 9,23 millions, ce qui correspond à leur AllTimeHigh tenu le 28 juillet. »

Santiment évoque également un lien potentiel entre l’or et les entrées de capitaux Bitcoin.

Les investisseurs 📈 #Bitcoin et 📉 #Or ont vu des performances de prix très opposées pour clôturer la semaine de négociation. Le $ BTC a bondi au-dessus de 43 000 $, alors que l’or a basculé à la baisse, connaissant sa plus forte baisse depuis la mi-juin. Les deux se comportent beaucoup à l’inverse l’un de l’autre. https://t.co/nA8nGnXMOr pic.twitter.com/Fpc5Xn6p6S

– Santiment (@santimentfeed) 7 août 2021