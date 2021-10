Bitcoin atteint 64 434 $ après les débuts de ProShares Bitcoin ETF

La plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, Bitcoin (BTC), a connu une énorme augmentation mardi après le lancement du premier ETF de Bitcoin, le Bitcoin ProShares Strategy ETF (BITO).

Bitcoin (BTC) est en course pour battre son précédent record de 64 863,10 $ et l’élan d’hier avec les débuts de l’ETF Bitcoin pourrait le propulser à battre l’ATH et à établir un record dans les prochains jours.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

ProShares est devenu la première entreprise à lancer le premier ETF Bitcoin après plus de dix ans d’attente. L’ETF se négocie sous le symbole boursier BITO sur le NYSE Arca Exchange.

Performances BITO lors de votre premier jour de bourse

BITO permet aux traders et aux investisseurs d’être exposés au Bitcoin (BTC) dans un environnement réglementé (bourse) sans avoir besoin de posséder un portefeuille crypto ou un compte avec un échange crypto.

Le trading de BITO sera similaire au trading d’autres actions sur la bourse NYSE Acra, à la seule différence qu’il sera rattaché au Bitcoin.

Après le succès du PDG de ProShares, Michael L. Sapir, a déclaré :

«Nous pensons qu’une multitude d’investisseurs attendaient avec impatience le lancement d’un ETF lié au bitcoin après des années d’efforts pour en lancer un. BITO poursuivra l’héritage des ETF qui offrent aux investisseurs un accès pratique et liquide à une classe d’actifs.

BITO a affiché un volume de transactions de près d’un milliard de dollars le premier jour, avec plus de 24 millions d’actions BITO négociées mardi. Son prix a augmenté d’environ 4,8% pour clôturer sa première journée à 41,94 $.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent