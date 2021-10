Bitcoin atteint 66 000 $ – le plus haut jamais atteint !

Le prix du bitcoin a grimpé en flèche ces derniers jours et la première monnaie numérique au monde par capitalisation boursière a atteint un nouveau record. Au moment de la rédaction de cet article, le bitcoin se négocie à environ 66 000 $ par unité.

Bitcoin est plus gros et meilleur que jamais

Le voyage du bitcoin a été long et ardu. Sans aucun doute, cela s’est accompagné de nombreuses épreuves, mais il a également connu de nombreuses joies importantes – tout comme aujourd’hui. À 66 000 $, le bitcoin n’a jamais été aussi élevé. 2021 marque une année folle et spectaculaire pour le bitcoin dans le sens où il a désormais battu deux fois son record de prix en six mois.

Comme nous nous en souvenons tous, le bitcoin a dépassé 64 000 $ par unité en avril après l’annonce qu’Elon Musk – le PDG de Tesla et de SpaceX – avait acheté un montant énorme et l’avait ajouté au bilan de Tesla. À partir de là, il a décidé que les gens pouvaient potentiellement acheter des voitures électriques s’ils le voulaient avec l’actif. L’actif s’est transformé en une frénésie de prix sauvage peu de temps après.

Cependant, les choses n’ont pas duré longtemps étant donné que Musk a presque immédiatement annulé sa décision, affirmant qu’il ne pourrait pas promouvoir l’agenda du bitcoin si les mineurs n’allaient pas faire plus attention à leurs émissions. À partir de là, l’actif est tombé dans l’oubli, perdant plus de 50 % de sa valeur et tombant finalement en dessous de 30 000 $ pendant une brève période.

Cependant, les choses ont commencé à s’accélérer un mois ou deux plus tard. La crypto-monnaie est revenue dans la fourchette des 40 000 $ au cours de l’été, et bien que les choses n’aient pas été aussi fortes qu’elles l’avaient été au printemps, de nombreux commerçants ont commencé à espérer. Aujourd’hui, le bitcoin est plus gros et meilleur que jamais, et de nombreuses personnes sont à nouveau enthousiasmées par les perspectives du marché de la cryptographie.

Cette fois-ci, la hausse est «attribuée» à l’introduction récente d’un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) basé sur le bitcoin qui se négocie désormais à la Bourse de New York (NYSE). L’ETF a été quelque chose que les commerçants ont souhaité pendant de nombreuses années, et maintenant il est enfin là. Bien que le produit ne soit pas parfait – il est basé sur les contrats à terme BTC plutôt que sur le bitcoin physique réel – beaucoup pensent que c’est un bon pas dans la bonne direction.

Pro Shares – la société chargée de mettre le produit sur le marché – a expliqué dans un communiqué :

Nous pensons qu’une multitude d’investisseurs attendaient avec impatience le lancement d’un ETF lié au bitcoin après des années d’efforts.

D’autres surtensions se produiront-elles ?

Certains sont tellement confiants dans les capacités de l’ETF à attirer davantage l’attention sur l’espace crypto qu’ils pensent que le bitcoin est susceptible de connaître encore plus de pics avant la fin de l’année. Katie Stockton de Fairlead Strategies dit :

Il y a de la place pour des niveaux de surachat à long terme, soutenant une hausse supplémentaire dans les mois à venir.

