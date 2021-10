Bitcoin atteint aujourd’hui le prix le plus élevé de son histoire !

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Bitcoin bat le précédent record de prix, atteint le 14 avril, et remonte au-dessus de 66 000 $. La communauté crypto fait la fête.

Une autre nouvelle étape que la communauté crypto célèbre aujourd’hui. Bitcoin (BTC), la principale crypto-monnaie, parvient à battre le précédent record de prix et revient à des prix plus élevés. Lorsqu’il est 10h00 à New York, le prix de la crypto est de 65 638,97 $ US. Il convient de noter que le déclencheur entre le niveau de 64 000 USD et le prix actuel s’est produit entre 9h30 et 10h00, heure de New York, alors qu’il y avait également un volume d’opérations supérieur à 2,2 milliards USD en seulement la moitié. une heure. Puis, déjà à 10h08 Il arborait un prix de 66 015 $ US.

Image de CriptoMercados

La communauté fait la fête

La communauté commence à célébrer sur Twitter. Posséder QuotidienBitcoin l’annonce sur le réseau social :

???? Nouveau #ATH pour Bitcoin ($ BTC) USD $ 65,638.97https: //t.co/qxBXLpWMXi#Btc #AllTimeHigh #RecordDePrice #Cryptocurrencies #DiarioBitcoin – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 20 octobre 2021

Le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, a déclaré: « Les couloirs de l’éternité résonnent des cris de ceux qui ont vendu leur #bitcoin. »

Les salles de l’éternité résonnent des cris de ceux qui ont vendu leur #bitcoin. – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 octobre 2021

Tyler Winklevoss, co-fondateur de la bourse Gemini, a commenté :

Bitcoin à la lune ! ???????? – Tyler Winklevoss (@tyler) 20 octobre 2021

L’investisseur Anthony Pompliano a tweeté :

66 000 $. Bonjour, découverte des prix. – Pompe ???? (@APompliano) 20 octobre 2021

D’autres, comme Jack Dorsey, PDG de Twitter, ont été plus minimalistes :

???? – jack⚡️ (@jack) 20 octobre 2021

Les autres crypto-monnaies montent

Eux, pour ne citer que quelques-uns des influenceurs qui ont fait confiance à Bitcoin. De son côté, le prix du BTC a eu un impact sur les autres crypto-monnaies. À l’heure actuelle, Ethereum (ETH) est au prix de 4 004 $, soit 5,3% de plus qu’hier à la même heure. D’autres, avec des augmentations proches de 5% sont Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE) et Litecoin (LTC)

