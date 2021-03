Bitcoin atteint des sommets sans précédent – Voici pourquoi 73K $ est le prochain niveau clé à surveiller

Le prix du Bitcoin (BTC) a connu une correction à l’approche de l’expiration des options d’enregistrement vendredi dernier. Cependant, rien ne s’est passé alors que certains s’attendaient à un déménagement massif le même jour. La correction réelle a eu lieu avant l’événement. Le jour même, le prix du Bitcoin a atteint un plancher et a commencé à se redresser.

Le rallye en cours au-dessus de 59000 $ est alimenté par les nouvelles haussières de Visa et PayPal, alors que les deux se lancent dans les paiements Bitcoin et crypto-monnaie. En d’autres termes, le marché est très au milieu du cycle haussier et toute correction est une bénédiction pour les traders et les investisseurs.

La zone de support critique tient pour plus d’avantages

Graphique BTC / USDT sur 3 jours. Source: TradingView

Comme le montre le graphique ci-dessus, la zone de support critique entre 49 500 $ et 51 000 $ vient d’être testée la semaine dernière. Depuis que le support a été maintenu, un autre plus bas a été atteint, ce qui a donné lieu à un nouvel élan à la hausse, qui joue ce petit peu.

L’ensemble de la structure depuis septembre est massivement haussier lorsque le marché est passé au-dessus de 12 000 $ et a commencé à accélérer. Le plus bas précédent était de 42 000 $, qui est ensuite devenu la zone de soutien critique à tenir. Comme le prix de Bitcoin n’a même pas eu besoin d’une correction aussi lourde cette fois-ci, le récent creux de 49 500 $ à 51 000 $ peut être classé comme le nouveau plus bas plus élevé.

Par conséquent, les prochains points d’intérêt peuvent être définis via l’extension Fibonacci, où 73000 USD et 92000 USD deviennent les prochains points d’intérêt si le prix de Bitcoin dépasse le niveau record actuel d’environ 61000 USD.

La capitalisation boursière totale semble haussière

Graphique 3 jours de la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie. Source: TradingView

La capitalisation boursière totale montre un test de soutien similaire, car les niveaux de 1,5 billion de dollars étaient essentiels à maintenir.

Étant donné que la capitalisation boursière totale de la crypto a survécu à cette correction, il est très probable que les régions les plus élevées de tous les temps seront testées.

Si une force supplémentaire est démontrée, les prochains points d’intérêt pour la capitalisation boursière totale peuvent être trouvés à 2,2 billions de dollars, ce qui est également confirmé par l’extension Fibonacci.

Le graphique de domination du Bitcoin s’approche d’une zone critique

Graphique BTC Dominance sur 3 jours. Source: TradingView

Le graphique de dominance de Bitcoin montre un briseur critique pour plus d’inconvénients. Si la dominance tombe en dessous de 60%, on peut faire l’hypothèse qu’une forte baisse se produira vers 50%.

Cela n’est pas improbable car la période estivale est souvent très favorable pour les altcoins. L’année 2020 a été marquée par de grands rassemblements pendant cette période et les investisseurs se souviennent de l’été 2017.

L’histoire peut certainement se répéter une fois de plus, car de nombreux graphiques altcoin semblent optimistes pour les évasions contre Bitcoin. Par conséquent, pour que la saison alternative se produise, le prix du Bitcoin doit être relativement stable ou grimper lentement, ce qui est actuellement le cas.

Un scénario possible pour Bitcoin

Graphique BTC sur 4 heures. Source: Tradingview

Le graphique sur 4 heures de Bitcoin montre une tendance haussière claire depuis son récent creux à 50000 $.

Cependant, plusieurs niveaux de soutien critiques sont en cours d’établissement pendant ce rebond. À l’heure actuelle, la superficie importante à détenir est de 56 000 $. Tant que cette région maintient son soutien, il y aura probablement plus d’avantages pour le marché. Cela met de nouveaux sommets sans précédent et potentiellement 73 000 $ sur la table.

À la hausse, la zone critique à briser est indiquée par la boîte rouge, en particulier entre 59 000 et 60 000 dollars. Jusque-là, les altcoins continueront probablement à prendre de l’ampleur, et même si Bitcoin atteint de nouveaux sommets sans précédent, les altcoins suivront probablement.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.