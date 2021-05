Bitcoin atteint son plus bas niveau de 3 mois, puis se rallie, sur les tweets de Musk

Les représentations de la monnaie virtuelle Bitcoin sont vues devant le logo Tesla dans cette illustration

Le Bitcoin est remonté lundi de son plus bas niveau depuis trois mois lors d’une session volatile qui a vu les investisseurs vendre puis acheter des crypto-monnaies à la suite des tweets du patron de Tesla, Elon Musk, sur les avoirs en bitcoins du constructeur automobile.

Dans son dernier tweet, Musk a déclaré que “Tesla n’a vendu aucun bitcoin”. Cette clarification apparente est intervenue après ses tweets du week-end qui laissaient entendre que Tesla (TSLA.O) envisageait ou aurait peut-être déjà vendu certaines de ses immenses participations.

Musk a stimulé les marchés de la cryptographie avec son enthousiasme pour la classe d’actifs, mais a récemment perturbé le commerce en semblant refroidir le bitcoin en faveur de sa parodie unique, le dogecoin. Les girations commencent à effrayer même les commerçants acérés.

Le Bitcoin a chuté de plus de 9% lundi à 42185 $, son plus bas depuis le 8 février, mais a augmenté de plus de 5% à environ 44220 $.

L’éther, lié à la chaîne de blocs Ethereum, est tombé encore plus à 3123,94 $, puis s’est rallié à 3400 $. Dogecoin a chuté de près de 7% à 0,48 $, et tous les trois sont bien en deçà des records récents.

«Elon Musk a été le catalyseur de cela, mais en fin de compte, cela se résume à l’essentiel de ce qu’est vraiment la crypto: c’est une réserve de valeur, mais c’est aussi un véhicule dynamique, et pour le moment, l’élan est à la baisse, », A déclaré Chris Weston de la maison de courtage Pepperstone à Melbourne.

«Pourquoi voudrais-je acheter du bitcoin maintenant – même si je suis optimiste – jusqu’à ce que la liquidation soit terminée et que vous assistiez à une consolidation du prix?» Ajouta Weston.

Mercredi, Musk a déclaré que Tesla cesserait de prendre le bitcoin comme paiement, en raison de préoccupations environnementales concernant la consommation d’énergie pour traiter les transactions. Défendant cette décision dimanche, il a suggéré que Tesla aurait peut-être vendu ses propres avoirs.

En réponse à un compte Twitter non vérifié appelé @CryptoWhale, qui a déclaré: «Les Bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain lorsqu’ils découvriront que Tesla a jeté le reste de leurs avoirs #Bitcoin. Avec la quantité de haine que @elonmusk reçoit, je ne le blâmerais pas… », a écrit Musk:« En effet ».

Il n’était pas clair s’il confirmait des ventes ou s’il se référait uniquement au fait qu’il avait fait l’objet de critiques, jusqu’à sa clarification dans le tweet de lundi.

Musk a déclaré que Tesla ne vendrait pas son bitcoin, mais la crypto-monnaie a chuté de près d’un quart depuis le renversement de Musk sur Tesla en le prenant comme paiement.

Mardi, . a rapporté que Tesla cherchait à entrer sur le marché du crédit renouvelable américain de plusieurs milliards de dollars, dans l’espoir de profiter de la marche de l’administration Biden vers de nouveaux objectifs zéro émission.

Dogecoin ne s’est pas encore complètement remis de Musk, le décrivant comme une «agitation», bien qu’il ait augmenté le prix la semaine dernière en disant qu’il travaillait pour améliorer son efficacité.

Pour une classe d’actifs qui a bondi cette année, avec un dogecoin multiplié par cent, l’éther plus que quadruplé et le bitcoin gagnant 45%, certains commencent à appeler le temps sur la course folle.

“Nos échanges de week-end ont démarré et nous envisageons de sérieuses liquidations via les bourses”, a déclaré Weston de Pepperstone.

«Je ferme le commerce court-bitcoin / long-éthereum et passe à l’écart», a-t-il ajouté. «Je sens que la poussière doit vraiment se déposer ici.»