Bitcoin atteint un nouveau record historique alors que l’inflation atteint 6,2% en octobre

Les actifs de réserve de valeur perçus comme le bitcoin et l’or augmentent alors que les investisseurs réévaluent la rigidité de l’inflation à la suite d’une lecture d’octobre plus chaude que prévu de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain.

Le prix du bitcoin (BTC) a augmenté de près de 3 000 $, atteignant un nouveau record de 68 950 $, depuis la publication du rapport IPC du ministère du Travail à 13 h 30 UTC (8 h 30 HE).

« C’est révélateur de voir le prix réagir de manière aussi spectaculaire de cette manière », a déclaré Simon Peters, analyste de crypto-actifs à la plateforme de trading eToro, dans un e-mail.

Le rapport a montré que le coût de la vie aux États-Unis a augmenté de 6,2% en octobre par rapport à l’année précédente, le plus rapide depuis 1990. L’inflation sous-jacente, qui exclut la composante volatile des aliments et de l’énergie, a augmenté de 4,6%, le rythme le plus élevé depuis août 1991.

Les nouvelles données pourraient fournir un nouveau test pour la caractérisation par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, de la menace inflationniste comme « transitoire » – l’idée que la pression à la hausse sur les prix s’atténuera une fois que l’économie mondiale sera complètement rouverte des restrictions liées aux coronavirus et des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et les autres problèmes sont temporaires.

L’augmentation de l’inflation était « large, avec des augmentations des indices pour l’énergie, le logement, la nourriture, les voitures et camions d’occasion et les véhicules neufs parmi les plus gros contributeurs », a déclaré le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail dans son communiqué.

Bitcoin se négocie désormais de 2,7% en plus sur la journée. Sur la base d’une analyse du graphique des prix, une cassure de la ligne de tendance descendante observée sur le graphique horaire a exposé la résistance psychologique à 70 000 $.

L’#IPC dépasse les attentes à 6,2 % dans l’ensemble et à 4,6 % de base. Les marchés reviennent à la tarification dans des #Fed #RateHikes plus rapides et plus précoces. pic.twitter.com/klz9rXne5P – Kathy Jones (@KathyJones) 10 novembre 2021

Bitcoin a augmenté de 40% en octobre. Le récit populaire était que le lancement d’un fonds négocié en bourse (ETF) à terme basé sur le bitcoin rapporterait de l’argent grand public, faisant augmenter la demande pour la crypto-monnaie et donc le prix.

Mais les analystes de JPMorgan ont attribué le rallye à la hausse des attentes d’inflation et à l’attrait du bitcoin comme couverture contre la hausse des prix.

De nombreux investisseurs en crypto-monnaie considèrent l’actif numérique comme un rempart contre l’impression de monnaie par la banque centrale, en raison des limites de l’offre de bitcoins qui sont codées en dur dans la programmation du réseau de blockchain sous-jacent.

La réaction du prix de Bitcoin au rapport CPI n’est pas seulement un « signal que le marché est extrêmement opposé à la pression inflationniste, c’est un signe que les investisseurs utilisent désormais fermement le bitcoin comme couverture contre la hausse des prix », a déclaré Peters d’eToro. « C’est également un signe que les investisseurs institutionnels peuvent participer à » acheter les nouvelles « , car c’est le genre de mouvement que nous associons généralement à d’autres marchés qui réagissent fortement aux nouvelles économiques. »

La tendance devrait se poursuivre, les marchés actions montrant peu de signes de tension. Les contrats à terme liés à l’indice S&P 500 des grandes actions américaines étaient en baisse de 0,2% au moment de la publication.

L’or, une couverture traditionnelle contre l’inflation, a dépassé une résistance de longue date à 1 830 $ pour s’échanger à un plus haut sur cinq mois de 1 853 $.

Le « taux d’équilibre » américain à cinq ans – un indicateur des anticipations d’inflation au cours des cinq prochaines années dérivé des indicateurs du marché obligataire – a bondi au-dessus de 3%, le plus élevé depuis au moins 2001, selon Bloomberg.

Que fera la Fed ?

Les traders sur le marché des contrats à terme sur le taux d’intérêt directeur de la Réserve fédérale voient désormais une probabilité de 38 % d’une hausse des taux en juin 2022, contre 28 % avant le rapport de l’IPC.

Pendant ce temps, le rendement du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux attentes de hausse des taux que le rendement à 10 ans, a bondi de huit points de base à 0,5%.

Si les marchés prévoient des hausses de taux plus rapides et plus précoces, la dynamique du bitcoin pourrait ralentir.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré mardi à CNBC que la banque centrale américaine pourrait relever son taux directeur à deux reprises en 2022, après avoir mis fin à son programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois.

RUPTURE : L’inflation est en hausse de 6,2 % en glissement annuel. C’est la plus forte augmentation en 31 ans. Les économistes et les politiciens ont affirmé que l’inflation était inexistante, transitoire et même qu’elle était bonne pour vous. Pendant ce temps, votre pouvoir d’achat diminuait à un rythme historique — réveillez-vous. – Joe Pompliano (@JoePompliano) 10 novembre 2021