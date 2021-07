Bitcoin atteint un nouveau sommet de près de 40 000 $ en six semaines au milieu de l’offre d’emploi crypto d’Amazon

Le prix de lundi était le plus élevé depuis la barre des 40 517 $ le 16 juin.

Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a semblé retrouver lundi son mojo après une accalmie de six semaines. La monnaie virtuelle a culminé lundi à 39571 $ à 6h44 – le plus haut depuis la barre des 40 517 $ le 16 juin, selon les données de CoinGecko. Le bitcoin avait commencé à remonter de 29 599 $ le 21 juillet à 34 624 $ à 4 h 30 lundi avant de grimper de 14,2 % pour atteindre le nouveau sommet en environ 75 minutes. Bitcoin se négociait à 38 362 $ au moment du dépôt de ce rapport. L’expert considère la récente offre d’emploi d’Amazon, qui indiquait son incursion dans les crypto-monnaies pour les paiements à venir, comme l’une des raisons de la dernière poussée du prix de Bitcoin.

« Le récent rallye de Bitcoin peut être largement attribué à deux événements cruciaux. Le premier était l’offre d’emploi sur le site Web d’Amazon pour le poste de chef de produit blockchain. Cela a ajouté du feu aux nouvelles selon lesquelles Amazon envisage d’accepter les paiements Bitcoin à l’avenir. Cela a conduit à un changement massif dans l’élan de baissier à très haussier à travers le spectre crypto », a déclaré Edul Patel, PDG et co-fondateur, Mudrex à Financial Express Online.

Selon l’offre d’emploi d’Amazon, son équipe d’acceptation et d’expérience des paiements, qui s’occupe de son activité de paiement, cherche à embaucher un responsable des produits de monnaie numérique et de blockchain à son siège de Seattle, Washington. L’annonce indique que le candidat tirera parti de son expertise dans le domaine de la blockchain, du grand livre distribué, des monnaies numériques de la banque centrale et de la crypto-monnaie pour développer les capacités qui devraient être développées, conduire la vision globale et la stratégie produit, et gagner en leadership. et l’investissement pour de nouvelles capacités.

« Une autre raison du rallye de Bitcoin est que plusieurs positions courtes sur BTC ont été liquidées, ce qui a poussé les prix encore plus haut. Les ours sont ceux qui profitent en faisant baisser les marchés. Cependant, si le marché évolue dans la direction opposée à ce qu’ils avaient initialement prévu, les traders placent un « stop-loss » pour réduire les pertes. Étant donné que les marchés ont augmenté en très peu de temps, ces traders n’ont pas eu la possibilité de modifier leurs transactions et ces stop-loss ont été déclenchés », a ajouté Patel. Sur les positions courtes, ces stop-loss sont essentiellement des ordres « d’achat » et à mesure que la demande de Bitcoin augmentait, les prix ont augmenté encore plus.

La semaine dernière, Elon Musk de Tesla lors de la conférence B Word axée sur Bitcoin avait déclaré que la société recommencerait à accepter Bitcoin comme paiement pour ses voitures une fois qu’il confirmerait avec un peu plus de diligence raisonnable la part de l’utilisation des énergies renouvelables impliquée dans l’extraction de Bitcoins. . “Je voulais un peu plus de diligence raisonnable pour confirmer que le pourcentage d’utilisation des énergies renouvelables est très probablement égal ou supérieur à 50%, et qu’il y a une tendance à l’augmentation de ce nombre, et si c’est le cas, Tesla recommencerait à accepter le bitcoin”, avait rapporté .. citant Musk.

