Bitcoin atteint un sommet historique de plus de 67 000 $, un jour après les débuts du premier ETF Bitcoin à la NYSE

Bitcoin a atteint le nouveau sommet six mois après son précédent sommet historique de 63 576 $ le 14 avril.

Bitcoin est sur une larme. La crypto-monnaie la plus précieuse au monde a atteint un prix record de 67 276 $ mercredi à 20 h 24, un jour après le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) basé sur des contrats à terme sur Bitcoin américain à la Bourse de New York. Cette décision devait élargir les investissements dans les actifs numériques alors même que les investisseurs en cryptographie cherchaient l’approbation des régulateurs américains pour les ETF. ETF ProShares Bitcoin Strategy, le premier fonds du genre, a fait ses débuts mardi sous le ticker BITO.

Selon les données de CoinGecko, Bitcoin a atteint le nouveau sommet six mois après son précédent sommet historique de 63 576 $ le 14 avril. Le deuxième fonds ETF Valkyrie Bitcoin Strategy devrait être lancé vendredi sur la bourse Nasdaq, a déclaré un porte-parole de la société, selon un rapport de Bloomberg. L’ETF se négociera sous le symbole BTF. Bitcoin se négociait à 66 291 $ au moment du dépôt de ce rapport.

« Le commerce des ETF a été la principale raison pour laquelle Bitcoin a atteint la barre des 67 000 $. Les ETF permettent aux entreprises de rester très facilement investies (dans les cryptos) via les ETF et elles n’ont pas besoin de s’occuper de la sécurité physique. Une fois que nous pourrons établir quel serait le nouveau sommet exact, une correction de 50% du prix du Bitcoin est toujours possible tandis que d’ici la fin décembre, il est possible que Bitcoin atteigne la barre des 100 000 $. Nous avons vu ce genre d’élan dans les prix en septembre et octobre 2013 et 2017 également. Donc, d’ici la mi-décembre, il y aura probablement le vrai pic », a déclaré Sathvik Vishwanath, PDG et co-fondateur, Unocoin à Financial Express Online.

Malgré la volatilité des prix du Bitcoin, la crypto-monnaie a augmenté d’environ 130% depuis le niveau de 29 022 $ le 1er janvier de cette année. Sous l’impulsion de la hausse des prix, la capitalisation boursière totale de la cryptographie est également passée de près de 2,4 billions de dollars à 2,7 billions de dollars au cours des deux dernières semaines.

« Bitcoin touchera certainement 100 000 $ cette année alors qu’il connaîtra une baisse avant d’atteindre cette marque. Grâce à ETF, les gens peuvent désormais facilement investir dans Bitcoin. Avec la mise en service de l’ETF, les non-investisseurs ont également commencé à investir et de l’argent frais est arrivé sur le marché, d’où la hausse des prix du Bitcoin. Parce qu’il a également été ouvert à l’investissement mondial, le marché de la cryptographie verra de nombreux investissements », a déclaré à Financial Express Online Santhosh Bhhandarii, co-fondateur de la crypto-monnaie United Farmers Finance (UFF).

