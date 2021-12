Bitcoin attend maintenant « l’effet de la première semaine de l’année » après l’absence de rassemblement du « Père Noël »

Le marché a du mal à devenir haussier alors que le prix baisse avant l’expiration massive des options de fin d’année vendredi, avec le point de « douleur maximale » à 48 000 $.

Le Bitcoin a reculé vers 47 300 $ mardi, incapable de conserver les gains réalisés lundi lorsqu’il a brièvement atteint 52 000 $. Alors que Bitcoin est en baisse de près de 31% par rapport à son sommet historique de 69 000 $, Ether, qui est retombé à 3 760 $, est à 22% de ses 4 880 $ ATH.

Ces deux actifs cryptographiques majeurs continuent de se négocier dans une fourchette, incapables de se rallier à la fin de l’année. Même le marché boursier se porte mieux que ces principaux cryptos.

Le S&P 500 a atteint un record lundi, mais montre maintenant des signes de ralentissement. Maintenant, le dollar monte, mais avec les commerçants traditionnels du marché prenant congé pour Noël pour la fin de l’année, il vaut mieux ne pas trop lire dans les mouvements.

« Les choses sont pour la plupart bruyantes en ce moment, bien que nous assistions probablement à une dynamique douce de risque/d’arrêt avec des actions en légère baisse, et le dollar a attrapé une offre à l’inverse de cela », a déclaré Kyle Rodda, analyste. chez IG Markets.

Le volume de recherche Google pour #Bitcoin vient d’atteindre son plus bas niveau depuis un an. Si vous êtes toujours intéressé par la crypto, vous croyez peut-être en l’avenir du marché de la crypto. Historiquement, les personnes restantes jusqu’à ce que les intérêts de la vente au détail aient atteint leur point le plus bas ont finalement remporté ce match.https://t.co/hHhnOFhdAI pic.twitter.com/9zCOvkB49l – Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 29 décembre 2021

Mais contrairement au S&P 500, Bitcoin n’a pas vu de « rassemblement du Père Noël », et la prochaine chose que le marché de la crypto recherche est les gains qui surviennent au cours des dix premiers jours du mois et de l’année.

Comme l’a noté le commerçant et économiste Alex Kruger, c’est «l’effet de la première semaine de l’année» qui a vu les rendements de Bitcoin au cours de la première semaine de 2021 à 36%, 13% en 2020, 7% en 2019 et 18% en 2018.

« Attendez-vous toujours à une forte hausse du marché de la crypto au début du mois de janvier, tirée par les entrées de fonds. Ensuite, prenez le risque avant le prochain FOMC (26 janvier) si la prochaine impression d’inflation est trop chaude (12 janvier) », a ajouté Kruger.

Mais comme Bitcoin est sur le point de connaître sa pire baisse mensuelle depuis la déroute observée en mai, en baisse de 16,5% en décembre, moins que la perte de plus de 18% d’Ether, beaucoup ont du mal à être un taureau.

« Un phénomène similaire purement dérivé (à une magnitude différente), je vois le 4 décembre-2021 par rapport au 24 septembre 2019 L’arme nucléaire est avant l’arme nucléaire. Mkt n’a plus d’ouverture longue (les singes sont partis ?), L’arme nucléaire est toujours la même, le financement a été inversé plat (de temps en temps, légèrement négatif), pas de singes à re-singer pour revenir en mousse, grosse côtelette peut-être », a déclaré le commerçant CL d’eGirl Capital.

https://twitter.com/CL207/status/1475863357546766339

La demande d’actifs risqués a diminué à la fin de l’année, en partie alors que la Réserve fédérale commence à retirer ses mesures de relance.

Il est question d’un « dénouement à effet de levier des longs Bitcoin jusqu’à la fin de l’année », a déclaré Ben Emons, stratège macro mondial chez Medley Global Advisors, ajoutant que « pourrait être un frein au sentiment de risque pendant une très brève période ».

Sur la base du retracement de Fibonacci, le prochain niveau de support pour Bitcoin est d’environ 44 200 $. Beaucoup voient encore la lenteur de l’action pendant la période des vacances de liquidités minces exacerber les mouvements de prix.

« Alors que les prix au comptant se négociaient dans une fourchette relativement étroite (avant la baisse d’aujourd’hui), les vols ont raconté une histoire intéressante », a noté QCP Capital, négociant en actifs numériques basé en Asie.

Selon QCP Capital, les raisons potentielles de la hausse de la volatilité et de la vente encore plus difficile incluent la sous-performance du vol réalisé et les positions de portage à court terme du marché avant l’expiration massive de fin d’année vendredi.

2. Après la hausse de Noël, le prix du BTC se rapproche progressivement du point de douleur maximal du marché des options. Cependant, la volatilité n’a pas changé de manière significative pour le moment. @DeribitInsights @GenesisVol pic.twitter.com/ZmEtI1JC6n – Blofin (@Blofin1) 28 décembre 2021

Au total, 129 800 contrats d’options d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars expirent ce vendredi. Bitcoin a tendance à se déplacer vers le point de « douleur maximale » dans la période précédant l’expiration, et pour cette expiration d’options, ce point est de 48 000 $.

De plus, les teneurs de marché ont une volatilité altcoin de plus en plus longue, mais en l’absence de marchés de volatilité pour ces jetons natifs, « les teneurs de marché sont obligés de vendre du vol en BTC et ETH à la place comme proxy ».

« Notre position pour la nouvelle année est le gamma long net, le vega court (en BTC et ETH) et les ailes longues (frappes lointaines) », a déclaré QCP Capital. « Nous n’avons pas vraiment vu cette compression courte et massive à laquelle nous nous attendions, mais peut-être que le tournant du calendrier produirait des feux d’artifice sur des marchés restreints. »

Bitcoin BTC

46 951,83 $

-0,03%

-4,68%

-3,24%

Ethereum ETH

3 724,51 $

-0,39 %

-5,05%

-5,97 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.