Le label de jeux indépendants Team17 a acquis la société mère du développeur et éditeur de jeux éducatifs StoryToys. La société a racheté TouchPress pour un paiement initial de 26,5 millions de dollars, avec 22,5 millions de dollars supplémentaires dans le pipeline si la société atteint certains objectifs. StoryToys a été acquis en 2011 et […] More