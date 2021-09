Bitcoin au Salvador – 5 points de discussion de son adoption officielle

Des manifestations de rue, des problèmes technologiques et un crash de crypto… et ce n’était que le premier jour.

Lorsque El Salvador est devenu le premier pays au monde à reconnaître Bitcoin, ou BTC, comme monnaie légale, peu d’analystes ont prédit une transition en douceur.

Cependant, l’adoption officielle n’aurait pas pu être bien pire pour le pays d’Amérique centrale dans une ouverture chaotique de 24 heures. Voici cinq des principaux points de discussion sur un épisode historique de l’histoire de la monnaie.

Les gens descendent dans la rue

La crypto-monnaie est saluée comme l’avenir de l’argent par certains experts financiers, mais dans un pays où la moitié de la population n’a pas accès à Internet, de nombreuses personnes ne savent même pas ce qu’est Bitcoin.

L’incertitude fait partie de la raison pour laquelle des manifestations ont éclaté à travers le pays en même temps que le lancement du BTC.

Plus de 1 000 personnes ont manifesté devant la Cour suprême de San Salvador, la capitale du pays, déclenchant des feux d’artifice et brûlant des pneus.

D’autres raisons de s’opposer à la pièce virtuelle incluent une hostilité envers les grandes entreprises. De nombreux citoyens pensent que leur économie sera exploitée par les soi-disant « baleines » – des personnes possédant de grandes quantités de BTC – pour réaliser des bénéfices. D’autres n’aiment tout simplement pas la volatilité des devises, avec des prix parfois en hausse ou en baisse de plus de 10 % en une seule journée

Cependant, tout le monde n’est pas rebuté par Bitcoin. Sa grande accessibilité signifie que c’est un moyen pour les gens ordinaires d’investir sur les marchés financiers – quelque chose qui est normalement hors de portée.

Le plus gros crash crypto depuis des mois

Les manifestants peuvent avoir un point sur la volatilité. Au cours des 12 derniers mois, le prix du Bitcoin a triplé pour atteindre un sommet d’environ 61 000 $ au début de 2021, chuter de 50 % au cours de l’été et presque doubler à nouveau en août et septembre. Des oscillations et des baisses comme celle-ci pourraient faire penser à certaines personnes qu’il est préférable de mettre leur BTC dans un casino compatible Bitcoin, plutôt qu’un échange cryptographique.

Bitcoin est resté fidèle à la forme sur journée de lancement. Après avoir commencé la journée à 52 000 $, il a chuté de 17 % à 43 000 $ à un moment donné, avant de se stabiliser à environ 47 000 $.

Cela faisait partie d’un crash plus large qui a vu plus de 400 milliards de dollars anéantir la valeur de l’ensemble du marché de la cryptographie. Les altcoins tels que Ether, Cardano et Ripple ont subi leur plus forte baisse depuis des mois, les investisseurs étant effrayés par le choc subi par le système.

Les prévisions à court et moyen terme sont toutefois mitigées. Certains experts pensent que le crash n’était qu’un accrochage avant la prochaine étape plus élevée pour les prix de la cryptographie.

D’autres pensent que Bitcoin n’est tout simplement pas prêt à être une monnaie officielle, et les problèmes qui en découlent au Salvador contribueront à un marasme à long terme.

Le gouvernement s’empare de plus de Bitcoin

L’accident a eu une petite consolation pour le pays – il leur a permis de « acheter la baisse ». Acheter la baisse est un terme d’investissement courant pour acheter lorsque les prix sont moins chers, et c’est exactement ce que le gouvernement salvadorien a fait.

Ils se sont précipités pour acheter 150 bitcoins supplémentaires alors que les prix baissaient, d’une valeur d’environ 7 millions de dollars.

Le problème est qu’ils avaient déjà perdu près d’un cinquième de la valeur de leur achat initial de 400 BTC (environ 20 millions de dollars) quelques jours auparavant. Si le prix devait baisser davantage, beaucoup remettront en question la sagesse de l’investissement du gouvernement.

Cependant, pour les croyants «haussiers» de la valeur à long terme du BTC, acheter à tout moment en dessous de 50 000 $ est un bon rapport qualité-prix. Ils s’attendent à ce que la pièce atteigne bientôt 100 000 $, en route vers des valeurs encore plus élevées au cours des prochaines années.

Des problèmes techniques obligent le président à se tourner vers Twitter

Avant le lancement, le président salvadorien Bukele a annoncé un nouveau portefeuille numérique national, appelé Chivo, conçu pour rendre la transition vers l’argent virtuel aussi fluide que possible.

Arrivé le grand jour, cependant, et l’application du portefeuille était introuvable sur Apple ou Android. Après une période d’incertitude, le président s’est plaint aux magasins en ligne via Twitter dans le but de le rendre disponible.

La raison en était un problème technique qui empêchait l’application de faire face à l’afflux de nouvelles inscriptions. Le gouvernement l’a ensuite connecté à plus de serveurs pour augmenter la capacité et il est apparu que le problème était résolu.

Les gens commencent à effectuer des paiements BTC dans les principaux points de vente

Une fois les problèmes corrigés, la journée était sur le point de se terminer sur une note heureuse alors que des images apparaissaient en ligne d’acheteurs utilisant Chivo dans des détaillants tels que Starbucks pour payer des marchandises en BTC.

Le président Bukele a publié les images pour montrer au monde que la crise était terminée et qu’El Salvador était sur la voie de l’adoption réussie qu’il avait prédite.

Les bonnes nouvelles, cependant, n’ont pas fait disparaître les craintes concernant le blanchiment d’argent et la sécurité. Ce sera le grand test pour El Salvador au cours des prochains mois – pour faire fonctionner la monnaie dans un climat de peur et de méfiance.