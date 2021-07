Bitcoin augmente après les déclarations d’Elon Musk sur Tesla

22/07/2021 à 10:00 CEST

Bitcoin a dépassé les 30 000 $ quand Elon Musk a déclaré qu’il était “très probable” que Tesla recommence à l’accepter comme moyen de paiement. Le constructeur de voitures électriques a déclaré en mai qu’il n’accepterait plus la crypto-monnaie pour les achats.

Musk a fait part de ses préoccupations concernant l’impact environnemental du minage de Bitcoin, qui utilise de grandes quantités d’électricité. Cette décision est intervenue moins de deux mois après que la société a commencé à accepter la plus grande monnaie numérique au monde comme moyen de paiement. “La réponse est très probablement que Tesla acceptera à nouveau Bitcoin”, a déclaré Musk lors de la conférence sur la crypto-monnaie B Word.

Il a également déclaré qu’il avait enquêté sur l’utilisation de combustibles fossiles dans l’exploitation minière de Bitcoin.: “Je voulais un peu plus de diligence raisonnable pour confirmer que le pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable est très probablement de 50% ou plus, et qu’il y a une tendance à augmenter ce nombre, et si c’était le cas, Tesla accepterait à nouveau Bitcoin.” Certains investisseurs et écologistes de Tesla ont attaqué la décision de Tesla plus tôt cette année de commencer à accepter Bitcoin comme moyen de paiement.