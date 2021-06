Bitcoin augmente au-dessus de k – MacroStrategy, PTJ, réunion du FOMC, BCIE ‘Adopting BTC for Legal Use’

Aujourd’hui, le prix du Bitcoin a bondi pour atteindre 41 076 $ sur Coinbase, vu pour la dernière fois le 21 mai.

Bien qu’en hausse de plus de 32% par rapport au creux de 31 000 $ de la semaine dernière, il est difficile de savoir si la crypto-monnaie pourra continuer à grimper vers le sommet historique de 65 000 $ ou si les gens utiliseront ce rebond pour sortir après la récente vente. .

Pour l’instant, le marché profite des verts aujourd’hui, ce qui est plein de bonnes nouvelles.

Pour commencer, MicroStrategy a annoncé lundi l’achèvement de son offre de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 6,125% échéant en 2028. Cela sera utilisé pour acheter encore plus de Bitcoin et ajouter à la réserve de la société de 92 079 BTC qui sont détenus dans une filiale nouvellement formée. , MacroStrategy LLC.

Les actions MicroStrategy bénéficient également d’une tendance haussière, dépassant les 600 $, vue pour la dernière fois début mai. La société n’a pas encore acheté BTC avec les derniers produits.

$ MSTR MicroStrategy – Première fois au-dessus de MA 50 depuis la mi-avril pic.twitter.com/dYxWnbesx8 – Cheds (@BigCheds) 14 juin 2021

Comme nous l’avons signalé aujourd’hui, l’investisseur milliardaire Paul Tudor Jones est très optimiste sur Bitcoin en tant que diversification de portefeuille et souhaite avoir 5% de son portefeuille en Bitcoin, le même pourcentage que l’or, les espèces et les matières premières.

« Donc, j’aime cette idée d’investir dans quelque chose de fiable, honnête, sûr et sûr à 100 %. » “Bitcoin m’attire pour pouvoir investir dans la certitude.”

La valeur nette de PTJ est de 7 milliards de dollars, ce qui porterait ces 5% à 350 millions de dollars, tandis que son fonds spéculatif Tudor Investment Corporation a environ 44 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), ce qui porterait ces 5% à 220 millions de dollars, sans compter ses 2% de Bitcoin. allocation de l’année dernière.

Market a ajouté tellement de participants en un an que les gens ne sont même pas au courant de sa thèse qu’il a publiée à 10 000 l’année dernière avec une fractale à moitié cuite. pic.twitter.com/cN14LRD0Ff – Hsaka (@HsakaTrades) 14 juin 2021

Le gestionnaire de fonds spéculatifs porte une attention particulière à la réunion politique de deux jours de la Réserve fédérale en juin cette semaine, qui devrait se terminer mercredi.

Selon Jones, si la Fed traite avec désinvolture la récente hausse des prix à la consommation, c’est le “feu vert pour parier lourdement sur toutes les transactions inflationnistes” – “alors je ferais tapis sur les transactions inflationnistes. J’achèterais probablement des matières premières, de la crypto, de l’or », a-t-il déclaré.

Mais s’ils lancent une « crise de colère », cela signifierait une correction, mais « cela ne signifie pas nécessairement que c’est terminé », a-t-il ajouté.

Selon Goldman Sachs, il est trop tôt pour que le président de la Fed, Jerome Powell, commence « l’horloge conique », ils s’attendent à ce que le premier indice soit livré en août ou en septembre.

« Powell est probablement d’accord avec le gouverneur Brainard et le président Williams sur le fait que le marché du travail n’est pas encore assez avancé », a noté GS.

De plus, le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a fait chuter les prix le mois dernier, a contribué à renforcer les sentiments positifs après avoir déclaré que le constructeur de voitures électriques accepterait les paiements en Bitcoin une fois que les mineurs commenceraient à utiliser 50 % d’énergie propre.

Oui, c’est beaucoup d’électricité, mais c’est toujours “inférieur à la consommation mondiale d’électricité ‘fantôme’ des appareils électroniques laissés branchés en mode veille” https://t.co/SI7xMHUTTN – Peter Van Valkenburgh (@valkenburgh) 14 juin 2021

Comme nous l’avons signalé, l’Inde, la sixième économie mondiale de 10 000 milliards de dollars, membre du G20, prévoit également de classer la crypto-monnaie comme classe d’actifs.

Déjà, El Salvador est devenu le premier pays au monde à déclarer le cours légal du Bitcoin. Tout en utilisant BTC pour les paiements, le pays utilisera également l’énergie géothermique volcanique pour extraire la crypto-monnaie.

Maintenant, la Banque centraméricaine d’intégration économique, qui est composée de 17 États membres, partage son soutien à la décision Bitcoin d’El Salvador, la qualifiant de « vraiment importante », ajoutant : « nous sommes vraiment fiers qu’ils aient nous a fait participer à cette nouvelle politique.

“Le signal que je veux vous laisser aujourd’hui est que la BCIE accompagne El Salvador dans cette nouvelle politique innovante d’adoption de la crypto-monnaie appelée Bitcoin à des fins légales”, a déclaré le président Dante Mossi.

Il a ajouté que la BCIE travaillerait avec le gouvernement salvadorien “parce que c’est une façon moderne de faire des affaires”. Bien qu’être le premier pays à adopter le BTC aussi largement soit un défi, ils “le prendraient de front et trouveraient le meilleur moyen de protéger l’utilisateur”, a ajouté Mossi.

Bitcoin/USD BTCUSD

40 258,9678 $ 3 091,897.68%

Volume 51,79 bVariation 3 091,89 $Ouverture 40 258,9678 $ Circulation 18,73 mMarket CAP 754,24 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.