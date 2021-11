Bitcoin augmente au milieu des échanges légers du week-end

L’éther, la deuxième crypto-monnaie la plus valorisée, a également augmenté au cours des dernières 24 heures. Cependant, les frais de transaction sur la blockchain Ethereum montent en flèche. Les données de BitInfoCharts montrent que les frais de transaction moyens sur Ethereum étaient de 41,5 $ samedi, soit près du triple par rapport à il y a trois mois. Quelques gagnants notables en dehors du bitcoin au cours des dernières 24 heures étaient le XRP (XRP), l’ordinateur Internet (ICP) et le cosmos (ATOM). Parmi les plus grands perdants, citons solana (SOL) et shiba inu (SHIB). Au moment de la publication, le prix de 15 des 20 principales crypto-monnaies répertoriées par CoinDesk avait augmenté.

