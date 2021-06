Bitcoin augmente de 5% après qu’El Salvador ait envisagé de convertir le BTC en monnaie légale

in

El Salvador pourrait devenir le premier pays au monde à convertir le Bitcoin en monnaie légale. Le président du pays a déjà soutenu la mesure et attend le soutien du Congrès.

Cela signifie également qu’El Salvador aura désormais deux monnaies légales : le Bitcoin (BTC/USD) et le dollar américain, la monnaie officielle du pays.

Le président Nayib Bukele a déclaré qu’il serait très facile pour les Salvadoriens vivant à l’étranger d’envoyer des fonds chez eux via Bitcoin. Il a déclaré,

À court terme, cela créera des emplois et contribuera à l’inclusion financière de milliers de personnes en dehors de l’économie formelle.

Une nouvelle loi augmentera l’adoption de Bitcoin

L’économie d’El Salvador dépend fortement des envois de fonds ou des fonds envoyés par les Salvadoriens vivant à l’étranger. Ces intrants représentent environ 20 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Chaque année, plus de 4 milliards de dollars sont renvoyés chez eux aux plus de 2 millions de Salvadoriens vivant à l’étranger. Avec ce développement récent, Bitcoin connaîtra une adoption et une utilisation accrues.

Les législateurs du Congrès du pays d’Amérique centrale ont récemment voté à la majorité en faveur de la loi Bitcoin. Peu de temps après le vote, Bitcoin était en hausse de 5% à 34 238 $.

La #BitcoinLaw a été approuvée à la majorité qualifiée au Congrès salvadorien. 62 voix sur 84 ! Histoire! #Btc🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 9 juin 2021

Un moyen plus rapide de recevoir des fonds

La loi signifie également que les échanges en Bitcoin ne seront pas soumis à l’impôt sur les plus-values. De plus, les contributions fiscales sont désormais possibles avec Bitcoin, tandis que les prix peuvent désormais être affichés en Bitcoin.

On ne sait pas encore comment El Salvador entend lancer Bitcoin comme monnaie légale, compte tenu de l’histoire de la volatilité de la crypto-monnaie.

M. Bukele était convaincu que l’introduction de la nouvelle loi améliorerait la vie de millions de personnes, permettant aux personnes de recevoir plus rapidement des fonds de leurs proches à l’étranger.

Actuellement, les services de monnaie fiduciaire facturent des frais élevés et la compensation des fonds transférés peut prendre plusieurs jours. Mais envoyer des fonds en Bitcoin réduira les frais et effectuera des paiements plus rapidement, a-t-il réitéré.

