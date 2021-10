Bitcoin baisse alors que les indicateurs montrent un optimisme extrême

Le prix du Bitcoin a glissé à 62 000 $ jeudi, car les indicateurs suggèrent que le sentiment haussier est proche des niveaux extrêmes, qui précèdent généralement un recul des prix.

Le prix de la crypto-monnaie a baissé d’environ 5% au cours des dernières 24 heures après avoir échoué à maintenir un record historique de près de 67 000 $ mercredi.

L’indice crypto Fear & Greed est resté élevé en territoire «d’avidité extrême», suggérant que les investisseurs qui ont accumulé des positions autour du prix BTC de 30 000 $ pourraient commencer à prendre des bénéfices.

Les analystes ont également noté des signes d’optimisme excessif sur le marché à terme du bitcoin, bien que certains s’attendent à ce que les baisses de prix soient de courte durée.

« Malgré le récent revers, nous restons très optimistes quant au cycle cryptographique actuel pendant au moins cinq à six mois », a écrit James Cox, PDG de Taipan Trading and Investments, dans une note d’investissement jeudi. La société a réduit ses échanges lors de la vente de crypto en septembre et a ensuite déployé une importante position de trésorerie sur BTC en octobre.

Pour l’avenir, les traders et les analystes surveilleront le fonds négocié en bourse (ETF) à terme bitcoin de Valkyrie Investments, qui commencera à être négocié aux États-Unis vendredi sous le symbole BTF.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 62 700 $, -5,54%

Éther (ETH) : 4 079 $, -0,69 %

S&P 500 : 4 549 $, +0,30 %

Or : 1 784 $, +0,17 %

Le rendement du Trésor à 10 ans a clôturé à 1,67%

L’activité de trading BITO augmente

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy (NYSE : BITO) a enregistré un volume de transactions considérablement plus élevé au cours des deux derniers jours par rapport aux autres grands fonds négociés en bourse (ETF). Cela reflétait la forte demande des investisseurs pour BITO, un ETF axé sur les contrats à terme sur bitcoins, et a atteint près d’un milliard de dollars d’actifs au cours de son deuxième jour de négociation.

« L’introduction de ce produit est un net positif pour le [crypto] industrie. Étant donné que les ETF sont négociés sur tous les comptes de courtage traditionnels, BITO crée un moyen sans friction pour des milliers de conseillers financiers professionnels d’obtenir une exposition liquide au bitcoin sans avoir à subir un processus d’apprentissage », a écrit la société de conseil mondiale FundStrat dans un bulletin d’information de jeudi.

Les indicateurs montrent un optimisme extrême du marché

L’indice crypto Fear & Greed a atteint un sommet de six mois au cours de la semaine dernière, ce qui a signalé une « extrême cupidité » parmi les acteurs du marché.

« Il n’est pas inhabituel de voir l’indice fluctuer à des niveaux aussi élevés », a écrit Arcane Research dans un bulletin d’information de mardi. « Tout au long du marché haussier de novembre à avril, l’indice est principalement resté dans cette zone [current levels], avec des périodes de déclin dans la zone de peur lors de ventes soudaines et brutales », a écrit Arcane.

Un optimisme excessif est également évident sur le marché à terme du bitcoin. Par exemple, le taux de financement BTC moyen, ou les paiements aux traders longs ou courts, est au plus haut depuis août. Les taux de financement élevés entraînent souvent des baisses de prix temporaires, selon Omkar Godbole de CoinDesk.

« Bien qu’un taux de financement positif représente une humeur optimiste du marché, une lecture très élevée indique que l’effet de levier est fortement biaisé du côté haussier et ouvre souvent la voie à des reculs de prix », a écrit Godbole.

Les traders anticipent un ETF éther

Les traders d’options parient gros sur le tour de l’éther pour un ETF, a rapporté Muyao Shen de CoinDesk.

Les données révèlent une forte activité d’achat sur les options d’achat de 15 000 $ d’éther (le droit d’acheter l’actif sous-jacent à l’avenir à un prix prédéterminé) expirant le 25 mars 2022 – bien loin du prix au comptant actuel d’environ 4 000 $.

Bilan des Altcoins

Associated Press utilise Chainlink pour élections, données sportives: L’Associated Press (AP), l’agence de presse vieille de 175 ans, fournira des données économiques, sportives et électorales à Chainlink, un système qui fournit des flux d’informations aux blockchains et déclenche des contrats numériques pour effectuer des transactions. Le partenariat, annoncé jeudi, est un autre exemple d’une marque emblématique et grand public adoptant la technologie blockchain, tout en montrant les plans de Chainlink pour étendre la portée de la finance décentralisée (DeFi) dans de nouveaux domaines.

Worldcoin, maintenant évalué à 1 milliard de dollars, a grands projets pour vous amener à regarder dans l’orbe : Worldcoin a annoncé jeudi avoir levé 25 millions de dollars auprès d’investisseurs dont Andreessen Horowitz (a16z), Coinbase Ventures, Digital Currency Group (la société mère de CoinDesk) et d’investisseurs providentiels, dont le milliardaire crypto Sam Bankman-Fried et Reid Hoffman, le co-fondateur de LinkedIn . La société est actuellement évaluée à 1 milliard de dollars. Les orbes sont gérés par des entrepreneurs indépendants que Worldcoin appelle « opérateurs d’orbes », qui emmènent les appareils dans le monde – par exemple des villages éloignés, des stations de métro et des campus universitaires – et convainquent les gens de s’inscrire pour un worldcoin gratuit avec un scan oculaire. Orb utilise le scanner oculaire pour créer un identifiant unique, appelé IrisHash, qui garantit que le signataire est humain et n’a jamais collecté de worldcoin auparavant.

L’artiste NFT Brian Frye veut que vous voler sa propriété intellectuelle : Brian Frye, artiste conceptuel, cinéaste et professeur de droit, encourage les gens à plagier tout ce qu’il a jamais créé ou dit, rapporte Daniel Kuhn de CoinDesk. Cette position pro-plagiat fait partie de la campagne continue de Frye contre le droit d’auteur, l’instanciation légale de l’idée que les idées peuvent et doivent être possédées. Cette opinion à contre-courant l’a amené dans le monde des jetons non fongibles (NFT), la technologie basée sur la blockchain souvent créditée d’apporter une «rareté» aux biens numériques.

Nouvelles pertinentes

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Perdants notables :

Dogecoin (DOGE): -5.60%

Polkadot (DOT): -5.60%

Filecoin (FIL) : -4,84%

CORRECTION (21 oct., 21:07 UTC): Corrige le prix record du bitcoin.