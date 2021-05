Bitcoin baisse de 5,2% à 33849 $, Ether de 6,3%

Les représentations de la monnaie virtuelle Bitcoin sont vues devant le logo Tesla dans cette illustration

Le Bitcoin a plongé de 5,16% à 33849,47 $ à 18h00 GMT samedi, perdant 1842,99 $ par rapport à sa clôture précédente.

Ether, la pièce liée au réseau de chaînes de blocs Ethereum, a chuté de 6,26% à 2262,06 $ samedi, perdant 151,11 $ par rapport à sa clôture précédente.

Bitcoin, la crypto-monnaie la plus grande et la plus connue au monde, est en baisse de 47,8% par rapport au sommet de l’année de 64895,22 $ le 14 avril.

Elle a été moins volatile la semaine dernière, mais les pertes ce mois-ci ont été lourdes à 38%, en raison des pressions réglementaires croissantes sur le secteur. Il se négocie à des niveaux observés pour la dernière fois en janvier et à environ la moitié de sa valeur maximale.