Bitcoin bat la résistance finale alors qu’Ethereum revient à 2K $

Bitcoin (BTC) a brièvement atteint 60000 $ le 2 avril dans le dernier épisode de sa lente mouture vers des sommets sans précédent.

Graphique de bougie en 1 heure BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

Le prix BTC atteint 60000 $

Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré des tendances haussières du jour au lendemain pour BTC / USD, avec des sommets locaux de 60110 $ sur Bitstamp.

Une correction a ramené la paire plus près de 59 000 $, encerclant 59 500 $ au moment de la rédaction de cet article.

Les niveaux plus élevés soutenus signifient que Bitcoin a effectivement annulé le crash flash du début de la semaine, tout en continuant à négocier dans un couloir défini.

Pour le commerçant populaire Crypto Ed, les perspectives étaient que 60000 dollars disparaissent en tant que résistance basée sur la diminution de la pression de vente sur les bourses. Cependant, plus de 70 000 $ devront peut-être attendre plus longtemps.

« J’ai mentionné l’objectif BTC de 73 000 $ et de 2300 ETH $ », a-t-il écrit vendredi.

« D’après ce que je vois maintenant, l’ETH est sur la bonne voie. BTC n’est pas encore convaincue qu’elle atteindra cet objectif dans ce cycle, mais je pense que nous verrons une forte poussée au-dessus de 60k (bientôt). »

D’autres sont plus optimistes, avec des estimations à court terme comprenant 68 000 $ et 73 000 $ et des objectifs 2021 supérieurs à 288 000 $.

Niveaux d’achat et de vente BTC / USDT (Binance) au 2 avril. Source: Indicateurs matériels

« La zone d’environ 57 500 $ a rejeté la BTC en février. Mais il semble que BTC ait transformé exactement ce même niveau en support il y a quelques jours », a ajouté Rekt Capital, un autre commerçant de Twitter.

« Maintenant, il s’agit d’un suivi à partir d’ici. Et nous voyons un suivi aujourd’hui. »

Ether à 5 000 $ « inévitable »

Crypto Ed touchant Ether (ETH) intervient alors que le plus grand altcoin par capitalisation boursière a touché 2000 $ pour la première fois depuis le 20 février.

Après avoir chuté en ligne avec l’action des prix du Bitcoin, l’ETH / USD est revenu à la forme au cours de la semaine dernière, enregistrant des sommets presque constants sur les périodes quotidiennes pour se rapprocher de son record historique d’environ 2040 $.

Graphique de bougie ETH / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source: TradingView

Comme Cointelegraph l’a rapporté, les objectifs de prix pour Ether sont maintenant plus optimistes que jamais et incluent 2600 $ ensuite, avec 5000 $ et même 10000 $ en jeu.

La quantité d’ETH détenue par des bourses, comme BTC, a fortement chuté cette année.

Réserves d’échange ETH vs ETH / USD. Source: CryptoQuant