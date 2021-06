Bitcoin Beach fournit des indices sur les plus grandes intentions BTC d’El Salvador

Comparer

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, est devenu le sujet de conversation de la ville de la cryptographie, mais certains experts nationaux ont sonné l’alarme au sujet de la clause de son nouveau projet de loi sur le bitcoin (BTC) qui stipule que les commerçants doivent accepter le BTC comme moyen de paiement à la demande d’un client.

Particulièrement troublant, affirment-ils, est son insistance lors d’une récente session de questions-réponses en ligne en direct sur le fait que “s’il y a une dame qui vend des fruits sur le marché, elle sera forcément payée en bitcoin”, avec seulement la promesse d’un gouvernement. financer qui le fera. Convertissez le paiement BTC en USD comme sauvegarde.

Mais un détail que de nombreux critiques ont hésité à analyser est le fait qu’une petite communauté de “vendeurs de fruits” salvadoriens et autres opèrent dans une économie entièrement alimentée par la BTC depuis le début de 2020, mais sans manquer de soutien de la technologie étrangère. . les hommes d’affaires.

Comme indiqué l’année dernière, le projet Bitcoin Beach, qui opère à El Zonte de El Salvador (3 000 habitants), a reçu le soutien d’un donateur anonyme et d’un résident de San Diego qui “passe jusqu’à neuf mois de l’année en tant que bénévole à El Zonte “.

Mais le projet affirme qu’il a vu toute la communauté locale adopter le BTC, à la fois pour les règlements des magasins et les paiements pour les services de bus et les jeunes participant à des projets d’élimination des ordures.

Les investisseurs de Bitcoin Beach, qui utilisent également des solutions alimentées par le réseau Lightning, ont injecté des fonds alimentés par BTC dans une autre ville voisine appelée Punta Mango.

Selon La Prensa Gráfica, Bukele a déclaré :

« La dédollarisation ne résoudrait rien. Ce que [estamos] essayer de faire est d’attirer des investisseurs dans notre pays. »

Peut-être des investisseurs en crypto-monnaie, et à plus grande échelle que les investisseurs d’El Zonte.

Le président a récemment retweeté un message affirmant que les fondateurs de Bitcoin Beach avaient « planté la graine de [la adopción de BTC] au Salvador il y a des années.”

Bukele et ses alliés politiques ont ouvert la porte à grands coups de pied, et certains ont déjà exprimé un intérêt timide à passer.

ElSalvador.com, le rédacteur en chef du journal El Diario de Hoy, a rapporté depuis El Zonte, où il dit que 35 commerçants acceptent désormais les paiements BTC, sur leurs téléphones portables.

Le magasin a cité une propriétaire de café nommée Rosalina Franco, 54 ans, qui a expliqué que son aventure avait commencé fin 2019, lorsque “des jeunes garçons sont venus manger ici et m’ont parlé de cette pièce”.

Franco a déclaré :

“Avant leur arrivée, je n’avais jamais entendu parler du bitcoin.”

Franco a ajouté qu’au plus fort de la pandémie de coronavirus, son entreprise et d’autres à El Zonte “sont restés à flot” grâce au soutien de BTC de Bitcoin Beach.

Franco a affirmé que l’acceptation du BTC lui avait permis d’augmenter ses ventes, car les touristes sont restés intéressés par l’idée du paiement instantané, l’aidant à augmenter ses approvisionnements et à embaucher plus de personnel.

Cependant, Franco n’est pas entièrement un HODLer. Il a déclaré que sa stratégie avec ses revenus BTC consistait à “être patient” et à attendre que les prix BTC augmentent avant d’échanger ses jetons contre des dollars dans un guichet automatique Bitcoin local.

Quoi qu’il en soit, les médias ont déclaré que “les étrangers qui viennent surfer à El Zonte et certains locaux” trouvent “plus facile” de payer pour des spécialités locales telles que les pupusas (un gâteau grillé populaire) en utilisant BTC, et que les gens comme Franco sont heureux de s’il te plaît. .

____

