Certains analystes s’attendent à ce que la volatilité finisse par augmenter l’année prochaine, d’autant plus que la corrélation entre le bitcoin et le S&P 500 reste élevée. Pour l’instant, les retraits d’actifs jugés risqués, tels que les crypto-monnaies et les actions, semblent limités compte tenu des fortes tendances saisonnières.

Share