Bitcoin Block Time atteint son plus haut niveau depuis 2010 après que le taux de hachage s’est écrasé au plus bas de 2 ans

Le taux de hachage Bitcoin a baissé et est maintenant en baisse d’environ 70 % par rapport à son plus haut historique à la mi-mai. Avec cette dernière baisse, le taux de hachage est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans, vu pour la dernière fois en juillet 2019.

Cependant, il ne s’agit que d’un taux de hachage inféré d’intervalles de blocs à court terme, et la baisse réelle est d’environ 47%.

Pourtant, cette baisse a entraîné un temps de bloc moyen de plus de 23 minutes, contre 10 minutes habituelles, pour extraire un seul bloc de bitcoin, « le plus grand intervalle de bloc moyen quotidien depuis les tout premiers jours de Bitcoin », en 2010, a noté Glassnode. .

Seuls 58 blocs Bitcoin ont été extraits tout au long de dimanche, ce qui représente une baisse de 60% par rapport à la ligne de base de 144 blocs par jour.

Ceci, bien sûr, a conduit à une baisse de 80 % des revenus quotidiens des mineurs de bitcoins, passant de 70 millions de dollars en mai à environ 12,8 millions de dollars hier. Les mineurs gagnaient le même niveau de revenus début novembre, alors que le prix du bitcoin était d’environ 13 000 $.

La plus forte baisse du taux de hachage provoque une baisse significative de l’activité du réseau Bitcoin, le nombre d’adresses actives tombant également d’une falaise, atteignant des niveaux jamais vus depuis début 2019.

Même les frais sont extrêmement bas, avec des frais moyens maintenant de 0,00021 BTC (7,12 $), contre plus de 62 $ fin avril, et capables de rester stables pendant toute cette épreuve.

En conséquence, la difficulté devrait avoir un ajustement négatif, qui a atteint un niveau record le 13 mai et a connu deux ajustements à la baisse depuis.

Alors que l’on souhaite un ajustement rapide de la difficulté après une baisse aussi brutale du taux de hachage, le fait est que lorsque le taux de hachage baisse beaucoup, les blocs prennent plus de temps à extraire, donc l’ajustement de la difficulté prend plus de temps à venir.

Les ajustements sont censés se produire tous les 14 jours, mais le dernier ajustement remonte à 16 jours, et il reste encore 453 blocs à parcourir. L’ajustement de la difficulté devrait être le plus important à la baisse jamais enregistré, ce qui devrait réduire les temps de blocage.

Bonne nouvelle : la réduction [1] dans Bitcoin mining hashrate de Chine est visible mais survivable. Il y a beaucoup de capacité d’extraction ailleurs. Mauvaise nouvelle : les blocs peuvent être plus lents pendant un certain temps [2]. Mais les détenteurs ne sont pas affectés.

Cette baisse fait suite à la répression de la Chine contre l’extraction de crypto-monnaie. Une telle baisse signifie que la Chine est peut-être déjà “presque entièrement hors réseau”. Comme nous l’avons signalé, les mineurs chinois déménagent à l’étranger, mais cela offre certainement une excellente opportunité pour ceux qui ont accès à une énergie bon marché.

Même les stratégies de JPMorgan peuvent en ressentir l’optimisme, affirmant que “la répression des opérations minières en Chine devrait être considérée comme positive pour le bitcoin à moyen terme, car elle accélère l’abandon de la part élevée de la Chine dans le taux de hachage du bitcoin, réduisant ainsi la concentration”.

Bien qu’il s’agisse d’un véritable désagrément, une baisse de 60 à 80 % n’est « pas fatale », a déclaré Balaji S. Srinivasan, ancien CTO de Coinbase et associé général chez Andreessen Horowitz.

« En général, la décentralisation mondiale de l’exploitation minière de Bitcoin montre un moyen de se renforcer par rapport au célèbre graphique de la Turquie de Thanksgiving. Même l’État chinois qui s’attaque à l’exploitation minière (ce qui n’est pas vraiment une surprise) ne provoque qu’une augmentation temporaire des temps de blocage. Pour l’instant, plutôt antifragile !

