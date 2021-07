Bitcoin Boom à 700 000 $ probable au milieu du raz-de-marée d’adoption, prédit Dan Morehead – Voici quand Crypto nouveaux médias

Le fondateur de Pantera Capital, Dan Morehead, prévoit un prix Bitcoin (BTC) de 700 000 $ dans la foulée de la hausse des taux d’adoption.

Lancée en 2013, Pantera Capital est une société de gestion d’actifs cryptographiques qui supervise actuellement plus de 2,8 milliards de dollars d’actifs.

Dans une interview sur Yahoo Finance Live, Morehead expose sa thèse haussière, affirmant que le principal actif cryptographique pourrait atteindre 700 000 $ une fois que tout le monde avec un smartphone se connecte au réseau Bitcoin.

« Nous avons réalisé une étude montrant le nombre de personnes utilisant Bitcoin au fil des ans et [the] prix du Bitcoin. Ces deux séries de données ont augmenté d’un ordre de grandeur tous les deux ans. Si cela continuait, cela mettrait Bitcoin à 700 000 $ lorsque tout le monde avec un smartphone l’utiliserait. Dix ans est une prévision raisonnable.

Au cours des 10 derniers jours, Bitcoin a augmenté de près de 40% par rapport à ses creux d’un peu moins de 30 000 $. Avec le prix du Bitcoin se situant actuellement à un peu moins de 42 000 $, selon CoinGecko, BTC aurait besoin d’une appréciation de 1 570 % pour atteindre l’objectif de 700 000 $ de Morehead.

Selon les données de Glassnode, Bitcoin a connu une baisse de 41% des entités actives depuis janvier. La semaine dernière, cependant, le nombre d’entités actives a bondi de 30%.

“Bitcoin a connu une résurgence des entités actives au cours de la semaine dernière, augmentant de 30% par rapport à [250,000] à [325,000] entités actives par jour.

Ce degré d’activité s’est maintenu en juillet 2020 lorsque les prix du BTC se situaient autour de [$11,300] au T2-2020.

Glassnode définit les entités actives comme le nombre d’entités uniques « qui étaient actives en tant qu’expéditeur ou destinataire ».

Morehead prédit que Bitcoin reprendra sa tendance haussière à moyen terme en raison d’une variété de catalyseurs fondamentaux.

«Je pense que l’histoire macro est tellement positive. Il y a tellement d’argent imprimé et tellement d’institutions entrent dans l’espace qu’au cours des douze prochains mois, les marchés vont reprendre leur rallye. »

