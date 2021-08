Bitcoin brise 45 000 $ alors que la communauté se mobilise contre le projet de loi sur les infrastructures – eToro Crypto Roundup Crypto new media

Le marché ignore les assauts réglementaires pour atteindre des prix jamais vus depuis mai.

Les prix des crypto-actifs accélèrent à la hausse alors que les régulateurs américains mettent Bitcoin à l’honneur et Ethereum célèbre une mise à niveau réussie du réseau.

La crypto est devenue l’aspect le plus débattu de la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars de Biden, et les prix sur le marché font monter la publicité. Bitcoin a atteint 45 000 $ dimanche alors que la communauté s’est ralliée aux propositions litigieuses de déclaration fiscale, tandis qu’Ethereum a dépassé les 3 000 $ à l’issue du hard fork de Londres.

La mise à niveau d’Ethereum semble avoir revigoré le marché DeFi. Les prix des jetons pour les protocoles décentralisés augmentent, et Compound et Uniswap ont tous deux réalisé des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière, rivalisant avec Dogecoin et Shiba Inu, qui font la course au coude à coude, tous deux en hausse de 15%.

Les acheteurs récupèrent Ethereum sur le hard fork de Londres

Ethereum s’avère plus attrayant que jamais après la mise à niveau de cette semaine, les acheteurs récupérant avidement le crypto-actif et poussant les prix au-dessus de 3 000 $ pour la première fois depuis mai.

Le hard fork de Londres s’est déroulé sans accroc jeudi, introduisant un nouveau mécanisme de combustion des frais qui rend Ethereum plus déflationniste en retirant les pièces de la circulation chaque fois qu’une transaction est effectuée. Cela marque un nouveau chapitre passionnant pour le deuxième plus grand crypto-actif et rapproche le réseau du lancement d’Ethereum 2.0.

Bitcoin grimpe plus haut alors que les régulateurs se rapprochent

Depuis que les régulateurs américains ont introduit de nouvelles règles radicales pour les actifs numériques dans le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars la semaine dernière, les différends concernant la législation proposée ont fait les gros titres.

Les sénateurs ont travaillé tout le week-end pour négocier les désaccords, tandis que #Don’tKillCrypto était à la mode sur Twitter, et la communauté crypto a été galvanisée contre les propositions qui pourraient s’avérer désastreuses pour le marché américain des crypto-actifs.

Néanmoins, Bitcoin a poussé plus haut. Les prix de l’or numérique ont atteint 45 000 $ à mesure que le débat s’intensifiait, reflétant la reconnaissance croissante dans les plus hauts niveaux de la société de l’importance d’une réglementation appropriée des crypto-actifs.

Semaine à venir

L’évolution des factures d’infrastructures devrait rester l’objectif principal du marché de la cryptographie dans les prochains jours. Le vote final au Sénat aura probablement lieu mardi, avant que le projet de loi ne soit déposé à la Chambre.

Ailleurs, les données sur l’inflation américaine devraient être publiées mercredi et jeudi. Cela pourrait déclencher une volatilité sur les marchés mondiaux en montrant à quel point la hausse des prix est permanente et en indiquant l’orientation future de la politique de la Réserve fédérale.

Cet article a été initialement publié sur le blog eToro.

