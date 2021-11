Bitcoin brisera-t-il la séquence ? Historiquement, novembre rouge entraîne toujours des pertes en décembre

Avec seulement un jour avant la fin novembre, Bitcoin doit transformer 6,4% de pertes au cours du mois pour profiter, car il oscille autour de 58 000 $ tandis que l’Ether dépasse 4 640 $.

Bitcoin est prêt à terminer novembre sur une note rouge, enregistrant des pertes de 6,4% au cours du mois.

Pendant ce temps, le rendement cumulatif annuel de la principale crypto-monnaie est supérieur à 98% par rapport aux gains de plus de 500 % d’Ether. Alors qu’Ether a réussi à être vert ce mois-ci, il est à peine à 6%.

Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin oscille autour de 58 000 $ et sur une tendance haussière après avoir atteint près de 59 000 $ lundi. Ether a quant à lui dépassé les 4 640 $ mardi.

Tout comme Bitcoin, la principale référence mondiale du pétrole, West Texas Intermediate (WTI) a également enregistré des rendements négatifs à -9,33 %, en hausse de 61,56 % depuis le début de l’année. L’or s’accroche à peine à ses gains de 0,13% ce mois-ci tandis que le dollar américain a bondi de 2,11%, plus que les gains de 1,08% de SPX, selon Skew.

Pour en revenir à la principale crypto-monnaie d’un billion de dollars, historiquement, il y a eu deux fois que Bitcoin était rouge en novembre 2018 et 2019. Et les deux fois, décembre était également rouge mais d’une ampleur nettement moindre.

En 2018, une performance négative de 45,3% en novembre a conduit à -7,1% en décembre, et l’année suivante, les pertes étaient respectivement de 19,5% et 5,1%.

Mais c’était un marché baissier, et bien que beaucoup craignent que nous entrions dans le marché baissier, tout le monde n’est pas encore convaincu.

De plus, le mois de novembre vert a toujours entraîné un mois vert ultérieur, sauf en 2014, où il a affiché une hausse de 11,1 %, entraînant une perte de 16,6 % en décembre.

Maintenant, il reste à voir si nous cassons la séquence ou si l’histoire finit par se répéter.

Vert Nov = Vert Déc

Nov rouge = Déc rouge Brisons-nous la séquence? pic.twitter.com/Wphjun0Jbe – Avi 🗿 (@AviFelman) 26 novembre 2021

BTC tient le coup, tandis que l'ETH et le BNB ont retrouvé de la force et dominent le marché, tandis qu'AVAX, qui était le plus performant jusqu'à il y a quelques jours, a pris un sacré coup.

Bitcoin brisera-t-il la séquence ? Historiquement, novembre rouge entraîne toujours des pertes le 1er décembre « Ethereum est le gagnant incontesté », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask ont ​​augmenté de 38 fois au cours de l'année dernière Paradigm lance le plus grand nouveau fonds de capital-risque Crypto, Valkyrie et Coinbase Target DeFi

Bitcoin brisera-t-il la séquence ? Historiquement, le novembre rouge conduit toujours à des pertes en décembre « Ethereum est le grand gagnant », déclare le PDG de ConsenSys alors que les utilisateurs de MetaMask ont ​​augmenté de 38 fois l'année dernière

Selon Delphi Digital, l’indice DVOL, qui mesure la volatilité implicite (IV) sur une base à terme de 30 jours, a baissé ces derniers jours.

IV est une mesure de l’incertitude du marché, et lorsque les choses deviennent risquées, elle a tendance à augmenter alors qu’elle diminue généralement lorsque les choses semblent unidirectionnelles.

« Des queues plus grosses et plus hautes vers le côté gauche impliquent que les options de vente deviennent plus chères à mesure que les participants se concentrent sur la couverture ou spéculent sur d’autres baisses », a-t-il noté. « Dans l’ensemble, le marché ne semble pas trop chaud ici, mais à long terme, nous pensons que toute volatilité à la baisse à court terme finira par être de courte durée. »

Les dix premiers jours sont au centre des préoccupations en ce moment, avec la majorité des gains enregistrés par Bitcoin au cours de cette période de chaque mois.

Et avec le dernier jour de novembre ici, les investisseurs en actifs à risque sont les plus préoccupés par la nouvelle variante de Covid Omicron et la hausse des taux et de l’inflation. Mais la bonne chose, comme le dit Jeff Dorman, CIO chez Arca, « les deux ne peuvent pas être vrais » car ils sont des forces compensatoires.

« La diminution et les nombreux obstacles à venir ne signifient pas « la fin du marché haussier », mais les obstacles rendent plus difficile la progression. Vers le haut et bosselé. C’est mon point de vue, que je martèle depuis un bon moment. C’est un environnement formidable pour les bons traders à court terme », a commenté le trader et économiste Alex Kruger.

Bitcoin BTC

58 232,26 $

+0.02%

+1,54%

+2,62 %

Ethereum ETH

4 619,73 $

+0,04%

+6.30%

+10,65 %

