Bitcoin (BTC) approche de la « croix de la mort »

La «croix de la mort» qui sonne de mauvais augure est un indicateur baissier qui apparaît lorsque la moyenne mobile (MA) de 50 jours tombe en dessous de la MA de 200 jours, a écrit CoinDesk. La croix de la mort semble être sur le point de devenir un fait cette semaine en raison des inquiétudes croissantes concernant le retrait plus rapide des liquidités de la Fed américaine, qui brosse un tableau baissier pour Bitcoin (BTC / USD) et les prix des actifs.

Goldman prévoit une forte augmentation des coûts d’emprunt d’ici la fin de l’année

Goldman Sachs prédit que la Réserve fédérale augmentera les coûts d’emprunt au moins quatre fois d’ici la fin de 2022, revenant sur une prévision antérieure de trois hausses de taux. Ils s’attendent également à ce que la banque centrale réduise son bilan d’il y a six mois.

Le rapport sur le marché du travail renforce le dossier de l’augmentation des taux

Le rapport sur le marché du travail américain, publié vendredi, a montré que le chômage était tombé à 3,9%. Cela a renforcé les arguments pour que la banque centrale relève les taux en conjonction avec la fin des achats d’actifs en mars.

Les craintes envahissent le marché du Bitcoin

Les craintes d’une banque centrale agressive se sont emparées du marché à la fin du dernier trimestre de 2021 après que la Fed a déplacé son attention de l’emploi maximal vers le contrôle de l’inflation. En décembre, la banque a annoncé au moins trois hausses de taux pour la fin de cette année et l’achèvement du programme d’achat d’actifs pour mars.

Bitcoin a perdu 40% depuis son plus haut historique

Le Bitcoin a atteint un nouveau record historique d’environ 69 000 $ le 10 novembre, mais a perdu près de 40 % depuis lors. Au cours des sept derniers jours, il a chuté de plus de 12%, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début décembre. La croix de la mort apparemment inévitable renforce les attitudes baissières ainsi que les perspectives macroéconomiques amères.

Les croix de décès précédentes ont coïncidé avec des ventes massives ou une tendance macroéconomique à la baisse

Les précédents records de l’indicateur technique en tant que prédicteur du marché baissier sont mitigés. Les recherches de Kraken montrent que la mort de Bitcoin en 2014 et 2018 a coïncidé avec une tendance à la baisse macroéconomique constante confirmant un sentiment baissier ou une vente massive dans les jours qui ont suivi.

En revanche, les croix de la mort en 2021, 2020 et 2019 étaient soit de faux signaux, soit des pièges à ours qui marquaient des baisses significatives des prix. La croix de la mort de l’année dernière a cédé la place à la consolidation, ce qui a conduit à une autre course de taureaux.

