Bitcoin (BTC) atteindra 72 727 $ dans les 97 prochaines heures, déclare Zoran Kole

Bitcoin (BTC) a réalisé des graphiques haussiers ces derniers mois.

Zoran Kole prédit parfaitement que BTC atteindra 72 727 $ dans les 97 prochaines heures.

Si la tendance haussière se poursuit, Bitcoin pourrait bientôt atteindre 100 000 $.

Bitcoin (BTC) est la crypto-monnaie la plus populaire et la plus grande qui est le meilleur indicateur du marché de la crypto. BTC a le super pouvoir où l’ensemble du marché de la crypto a tendance à suivre ses tendances. Fait intéressant, Bitcoin est populairement connu comme le roi de toutes les crypto-monnaies.

Au cours des derniers mois, Bitcoin (BTC) effectue une course massive jusqu’à présent, marquant une énorme valeur sur le marché. L’année 2021 est volatile pour le bitcoin, ce qui attire encore aujourd’hui de nombreux investisseurs. En outre, Bitcoin est un investissement à long terme qui pousse les investisseurs à jouer un jeu long et régulier.

Zoran Kole- Bold Prediction

Pour tordre et susciter l’intérêt de tous les investisseurs BTC et utilisateurs de crypto, Zoran Kole, connu sous le nom de Certified Leveraged Boy. De plus, Kole est associé directeur de Zorax Capital et investisseur en crypto depuis 2013. Il est également un bon prédicteur de crypto où les gens pensent que ses prédictions n’ont jamais échoué jusqu’à présent.

Kole vient de partager un tweet intéressant qui a attiré l’attention de nombreux utilisateurs sur Twitter cet après-midi. Tous les utilisateurs étaient super actifs pour savoir que Bitcoin atteindra une hausse massive à 72 727 $ dans les 97 prochaines heures. En outre, BTC est également sur la ligne verte ces derniers mois enregistrant une énorme capitalisation boursière.

De plus, la course folle de BTC a atteint son plus haut niveau historique au mois d’avril avec une valeur de prix de 64 863,10 $. Outre de nombreux hauts et bas de la valeur marchande, la valeur actuelle du Bitcoin (BTC) est de 62 461,80 $ avec une hausse de 3,46 % au cours des dernières 24 heures. Donc, si cette tendance haussière continue de susciter l’intérêt des investisseurs, il est possible que Bitcoin atteigne 72 727 $.

Cependant, à l’heure actuelle, le BTC coûte plus ou moins environ 62 000 $, ce qui indique qu’il se rapproche de son taux le plus élevé de tous les temps. Ainsi, cela déclenche la curiosité de tous les passionnés de cryptographie de connaître les perspectives de Bitcoin dans les 97 prochaines heures.

Bitcoin atteindra bientôt 100K

Notamment, Bitcoin gagne plus d’intérêt avec ses perspectives haussières ces derniers temps, ce qui crée un énorme battage médiatique sur le marché. Les analystes de la crypto suggèrent que BTC fait allusion à 100 000 $ bientôt, ce qui représentera un chiffre d’affaires énorme pour l’industrie de la crypto. Même les rapports cryptographiques comme Bloomberg ont spécifiquement déclaré que la tendance haussière fondamentale conduira la valeur du prix du BTC à atteindre 100 000 $ dans un proche avenir.

De plus, à la mi-août, un abondant investisseur en crypto et conseiller Scott Melker a prédit que Bitcoin (BTC) surprendra bientôt les investisseurs atteignant 100 000 $ dans quelques mois. Étant un actif à long terme, BTC donnera certainement un record remarquable dans toute l’histoire de Bitcoin.

Cependant, de nombreuses voix s’élèvent pour que le Bitcoin (BTC) atteigne une hauteur massive atteignant 100 000 $ très bientôt sur le marché. En outre, les tendances BTC ne montrent aucun signe de ralentissement, ce qui le conduira à régner sur l’ensemble du monde de la cryptographie.