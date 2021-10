Bitcoin (BTC) bondit de 10% alors qu’octobre commence sur une note haussière, le marché de la crypto au-dessus de 2 000 milliards de dollars

Octobre a commencé sur une note haussière pour le marché de la cryptographie alors que Bitcoin et les altcoins ont ajouté un total de 170 milliards de dollars en une journée. La majorité du marché de la cryptographie a bondi à deux chiffres avec BTC en tête avec une augmentation de 10,62 %, passant d’un minimum quotidien de 42 860 $ à un maximum quotidien de 47 668 $.

Source : TradingView

publicité

La capitalisation boursière globale de la crypto a également bondi de près de 10 % pour dépasser à nouveau les 2 000 milliards de dollars. Actuellement, la capitalisation boursière totale de la crypto s’élève à 2,08 billions de dollars. La hausse des prix survient presque après une consolidation d’un mois pour le marché de la cryptographie, car septembre s’est à nouveau avéré être un mois baissier. Cependant, octobre a commencé sur une note haussière, comme le prédisent de nombreux experts du marché et les analystes pensent que cela pourrait conduire à la deuxième étape de la course haussière où Bitcoin et d’autres altcoins pourraient publier de nouveaux ATH.

Source : Coin360

Bitcoin a précédemment récupéré son EMA de 21 semaines et a dépassé son sommet mensuel de 41 470 $ à 47 100 $. Une cassure au-dessus de cette fourchette pourrait pousser la crypto-monnaie la plus élevée dans la zone inférieure à 50 000 $.

#BTC a revisité le tout haut de sa gamme mensuelle (~41400-$47100)$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/SDOehskO95 – Rekt Capital (@rektcapital) 1er octobre 2021

Bitcoin vise 50 000 $, les altcoins font des gains importants

Bitcoin, après avoir franchi la résistance clé de 47 000 $, vise maintenant 50 000 $, dépassant les 55 000 $ qui seraient la prochaine cible. La principale crypto-monnaie a commencé le mois de septembre à 53 000 $ mais a perdu près de 20% de son marché tout au long du mois.

Ethereum a dépassé la résistance clé de 3 100 $ et se négocie actuellement à 3 246 $ avec ses yeux fixés sur 3 500 $ comme prochaine résistance clé. L’altcoin prenait déjà un élan haussier avec un retournement au-dessus de 3 000 $ plus tôt dans la journée. La deuxième plus grande crypto-monnaie a bondi de plus de 8% aujourd’hui et pourrait suivre le chemin de $ BTC.

Source : TradingView

Le marché de la cryptographie pourrait maintenant chercher à récupérer les gains perdus du cycle de mai-juillet et du cycle de septembre. Avec Bitcoin Futures, l’ETF devrait également être adopté en octobre et servir de catalyseur pour faire avancer le marché haussier.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

Lien source

Vues de la publication : 4