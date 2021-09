Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) enregistre enfin des entrées après 8 semaines, Solana (SOL) reste l'Altcoin préféré

7 septembre 2021

Les sentiments s’améliorent sur le marché alors que Bitcoin a enregistré des entrées pour la toute première fois après huit semaines consécutives de sorties – la période la plus longue endurée par un produit d’investissement en actifs numériques.

Bitcoin a enregistré des entrées de 59 millions de dollars, “marquant un revirement potentiel du sentiment parmi les investisseurs”, indique le rapport de CoinShares.

Pour la semaine se terminant le 3 septembre, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un total de 98 millions de dollars d’entrées. C’est la troisième semaine consécutive que des entrées sont enregistrées, totalisant 140 millions de dollars.

Étant donné que Bitcoin (BTC) vient de commencer à voir des afflux, les altcoins restent le favori des investisseurs dont la part de marché atteint désormais un record de 35% des produits d’investissement.

En ce qui concerne les altcoins, Solana (SOL) est en tête avec ses entrées de la semaine dernière à 13,2 millions de dollars, doublant ainsi le total des entrées depuis le début de l'année. L'actif sous gestion (AUM) de cet altcoin est passé à 44 millions de dollars la semaine dernière, contre 15 millions de dollars la semaine précédente.

Ethereum (ETH) a quant à lui enregistré la troisième semaine d'afflux totalisant 14,4 millions de dollars avec une part de marché record de 28%. D'autres altcoins, tels que Cardano (ADA), Polkadot (DOT) et Ripple (XRP) ont tous enregistré des entrées notables de 6,5 millions de dollars, 2,7 millions de dollars et 1,2 million de dollars respectivement.

Comparé aux 40,6 milliards d’AUM de Bitcoin, Ethereum a 17,45 milliards de dollars.

Les produits d’investissement multi-actifs ont le troisième plus grand encours sous gestion à 3,5 milliards de dollars, et parmi d’autres altcoins, Binance est en tête avec 540 millions de dollars, suivi de Cardano à 98 millions de dollars et Ripple à 82 millions de dollars.

En termes de gestionnaires d’actifs numériques, Grayscale n’a eu aucun flux hebdomadaire, mais près de 2,4 milliards de dollars de flux YTD, le plus élevé de tous les autres, suivi par Purpose de 1 milliard de dollars YTD. Le plus grand gestionnaire d’actifs numériques est également en tête de l’AUM avec une large marge à 46,26 milliards de dollars, le suivant CoinShares XBT, ne s’approchant même pas de 4,7 milliards de dollars.

En termes de flux hebdomadaire, le groupe ETC avait le plus gros à 69,7 millions de dollars, suivi de 21Shares à 29,8 millions de dollars.

