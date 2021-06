Bitcoin (BTC) est-il officiellement devenu la monnaie du Salvador ? Wikipédia le croit

in

Plus tôt cette semaine, El Salvador a annoncé son intention de convertir Bitcoin (BTC / USD) en monnaie légale dans le pays. Maintenant, il semble que le congrès du pays ait fait de ce plan une réalité, car Wikipedia a répertorié la crypto-monnaie comme l’une de ses devises officielles.

El Salvador est devenu le premier pays à prendre le Bitcoin comme monnaie légale. Cependant, la loi n’entrera en vigueur qu’après 90 jours. Cependant, cela n’a pas empêché le gouvernement d’El Salvador de mettre en œuvre certaines mesures pour s’assurer que la crypto-monnaie est reconnue mondialement comme l’une de ses devises officielles.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Lorsque la loi sera promulguée, elle permettra aux commerçants et au grand public d’échanger, de transférer et d’utiliser Bitcoin exactement comme ils utiliseraient le dollar américain, la monnaie officielle du pays.

Désormais, le dollar et le Bitcoin seront traités dans le même espace juridique, selon le gouvernement d’El Salvador.

Bitcoin continue de prospérer malgré les défis

Bitcoin a reçu beaucoup de réactions négatives au cours des dernières semaines. La crypto-monnaie la plus précieuse au monde a fait l’objet d’un débat sur son utilisation extrême des combustibles fossiles dans l’exploitation minière. Cela s’ajoute à l’interdiction que le gouvernement chinois a imposée sur le jeton la semaine dernière. Une combinaison de ces facteurs et d’autres ont contribué à la baisse du prix des actifs cryptographiques.

Mais ces problèmes ne l’ont pas empêché d’être reconnu et adopté dans divers secteurs. La récente décision du gouvernement salvadorien augmentera la demande de Bitcoin, tout en permettant aux débutants en crypto d’investir dans l’actif crypto.

En outre, le pays a déclaré qu’il accorderait la citoyenneté à toute personne qui investit dans son économie en utilisant Bitcoin.

Loi qui sera promulguée dans les 90 jours.

El Salvador est devenu le premier pays à accepter Bitcoin comme monnaie légale. La promulgation de la loi prendra 90 jours, permettant aux commerçants et à la population en général de se préparer.

De plus, le pays accordera la citoyenneté à toute personne qui investit Bitcoin dans l’économie du pays. Le Paraguay et le Panama travaillent également sur des projets qui permettront l’adoption du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

El Salvador 🇸🇻 pour donner la citoyenneté à toute personne qui investit plus de 3 #bitcoin dans l’économie du pays. “Nous voulons que les Bitcoiners déménagent ici” – @nayibbukele – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 9 juin 2021

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent