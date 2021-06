Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont été les meilleurs actifs ajustés au risque au cours de la dernière année

in

En 2009, lorsque Bitcoin (BTC / USD) a été lancé, l’idée sous-jacente était qu’il devrait fonctionner comme un refuge pour les gens lorsque l’économie traditionnelle commence à les faire échouer. Après tout, BTC a été créé en raison d’une crise financière, et son créateur, Satoshi Nakamoto, voulait prendre le pouvoir des banques en raison de leur comportement cupide et irresponsable à l’égard de leurs clients et de leur argent.

L’année dernière en 2020, lorsque le coronavirus a commencé à se propager dans le monde, le secteur de la cryptographie a eu sa première véritable opportunité de tester ses capacités et de montrer au monde s’il peut vraiment fonctionner comme prévu ou non. Jusqu’à présent, il a réussi le test avec brio, surprenant même la communauté cryptographique par ses performances.

Oui, il y a eu une baisse initiale lorsque tout le monde est entré en état d’urgence, mais cette baisse est maintenant considérée comme due à la corrélation avec le marché boursier. Pendant ce temps, lorsque tous les autres actifs ont échoué et que la finance traditionnelle s’est retrouvée sous la menace de l’inflation, le secteur de la crypto-monnaie a prospéré, est entré dans un nouveau rallye et a franchi de nouvelles étapes pendant plus de 6 mois.

Ethereum et Bitcoin surperforment toutes les actions technologiques

Récemment, les chercheurs d’IntoTheBlock ont ​​décidé d’analyser les performances risque-rendement de différents actifs à l’aide du ratio de Sharpe, l’une des métriques les plus utilisées pour effectuer ces évaluations.

Ils ont constaté qu’en comparant les rendements ajustés au risque des crypto-monnaies aux actions technologiques, Ethereum (ETH / USD) et Bitcoin ont été les meilleurs actifs ajustés au risque pour toute l’année écoulée.

Ethereum occupe toujours la première place, mais Bitcoin a une emprise ferme sur la deuxième, avec Alphabet et Tesla, puis Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Tencent et Netflix.

Le ratio de Sharpe est l’une des mesures les plus utilisées en finance traditionnelle pour évaluer la performance risque-rendement d’un actif. Lorsque l’on compare les performances ajustées au risque de la cryptographie par rapport aux actions technologiques, $ ETH et $ BTC ont été les meilleurs actifs ajustés au risque au cours de la dernière année pic.twitter.com/gf8b232Qsv – IntoTheBlock (@intotheblock) 17 juin 2021

IntoTheBlock offrait également un accès gratuit à leurs graphiques, permettant à toute personne intéressée de les vérifier par elle-même.

