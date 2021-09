Bitcoin (BTC) Les baleines se soucient un peu de l’interdiction de la crypto en Chine, l’accumulation augmente

Vendredi dernier, le 24 septembre, la Chine a intensifié sa répression contre la crypto, rendant illégales toutes les transactions liées à la crypto dans le pays. La réaction des investisseurs a été évidente alors que le marché de la cryptographie a plongé immédiatement après la nouvelle.

Mais il semble que les baleines Bitcoin se soucient un peu de la récente interdiction de la Chine. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin (BTC) se négociait en hausse de 4,5% à un prix de 44,030 $ et une capitalisation boursière de 827 milliards de dollars. Cela signifie que les achats importants de baleines ont récupéré près de 80% de la dernière baisse du marché.

Citant des données de Santiment, l’analyste crypto Lark Davis a rapporté que les adresses de baleines de niveau millionnaire Bitcoin se sont fortement accumulées lors de cette récente correction. Ces adresses de baleines contenant 100 à 10 000 Bitcoins ont ajouté 80 000 Bitcoins à leur cagnotte.

Les baleines ont acheté le China FUD, ajoutant 80 000 #bitcoin à leurs gros stacks. pic.twitter.com/K4P1YeHjjd – Lark Davis (@TheCryptoLark) 27 septembre 2021

Eh bien, ce n’est pas la première fois que la Chine utilise sa puissance musculaire pour fermer la crypto. Il essaie depuis 2017, mais le marché de la cryptographie continue de se renforcer à chaque fois avec une plus grande participation des investisseurs. Dans le même temps, il n’y a pas que les baleines Bitcoin qui s’accumulent en grand nombre. Selon Glassnode, l’accumulation de Bitcoin se produit à travers les cohortes.

Score d’accumulation de #Bitcoin par cohorte. Ces tons bleus que l’on recommence à voir ces dernières semaines ? Oui, accumulation accrue entre les cohortes. Très haussier si l’on voit cette tendance se poursuivre. pic.twitter.com/J1QNjUso1X – Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) 24 septembre 2021

Avis d’experts sur l’interdiction de la Chine

Wes Fulford, PDG du conseiller en investissement Viridi Funds, a déclaré que Bitcoin a fait preuve d’une plus grande résistance au FUD chinois par rapport aux autres altcoins. Dans une note vendredi dernier, Fulford a déclaré :

“Nous constatons une baisse des prix des marchés de la cryptographie, cependant, la réaction est nettement plus faible que les interdictions précédentes, car le marché a déjà pris en compte le risque que la Chine interdise les transactions de crypto-monnaie”.

Dans un e-mail à Business Insider, Tim Frost, PDG de Yield App, a déclaré que cette décision était plutôt attendue. Alors que la Chine continue de pousser son Yuan numérique à utiliser, il est plus probable qu’elle interdise l’utilisation de crypto-monnaies publiques à toutes les extrémités. Il a en outre noté :

« La Chine a fait part de ses intentions très très claires : comme tous les régimes autoritaires, elle veut un contrôle extrêmement strict sur toutes les activités financières du pays, et elle veut une concurrence nulle pour sa propre monnaie numérique de banque centrale. Heureusement, les pays et les juridictions qui adoptent désormais la crypto-monnaie ne manquent pas. Ainsi, alors que la perte de la nation la plus peuplée du monde est un coup dur, la plupart des dégâts ont été causés il y a quelque temps. »

