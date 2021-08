Bitcoin ($ BTC) récupère 49 000 $, voici ce qu’il doit faire pour conquérir 50 000 $ Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin (BTC) a récupéré 49 000 $ plus tôt dans la journée après être tombé à un nouveau plus bas hebdomadaire de 46 394 $. La principale crypto-monnaie a réussi à surmonter la volatilité causée par les plus gros afflux d’échanges en deux ans, enregistrant 1,68 million de BTC de flux vers les échanges.

Bitcoin doit clôturer au-dessus de 49 000 $ pour marquer une clôture hebdomadaire phénoménale. L’analyste Rekt Capital a noté que la principale crypto-monnaie doit clôturer au-dessus de la résistance de 49 300 $ pour établir un nouveau sommet sur plusieurs mois. La crypto-monnaie la plus élevée avait glissé sous les 49 000 $ au moment de la rédaction, le support d’achat se profilant actuellement à 48 800 $.

#BTC parvient en fait à revisiter la zone rouge après le retest réussi du triangle de rupture précédent Pour que $ BTC profite davantage de la hausse, il faudrait une fermeture quotidienne au-dessus de cette zone de résistance rouge immédiate #Crypto #Bitcoin https://t.co/4M1Xyz8BWJ pic.twitter.com/TIylQecFmX – Rekt Capital (@rektcapital) 27 août 2021

Le prix du Bitcoin est sorti d’une longue phase baissière de plusieurs mois qui a vu le prix rester en dessous de 35 000 $ pendant la majorité des trois mois. Cependant, il a réussi à regagner une partie importante des pertes en août et fait actuellement face à un obstacle clé à 50 000 $. $BTC a réussi à franchir la barrière des 50 000 $ mais n’a pas pu conserver les gains.

La barrière finale de 50 000 $ avant ATH est-elle pour Bitcoin?

50 000 $ s’avèrent être une résistance critique pour Bitcoin malgré des métriques en chaîne fortes et haussières. La principale crypto-monnaie doit convertir 50 000 $ en un support solide avant de passer à la vitesse supérieure. Alors que le marché évoluait latéralement au cours des deux derniers jours, les baleines BTC ont accumulé près d’un milliard de dollars de Bitcoin, indiquant leur état d’esprit haussier.

Les échanges cryptographiques ont reçu un afflux massif de BTC, mais en même temps, une partie importante a également été retirée, suggérant que les baleines étaient à l’origine du mouvement massif. Le ratio Bitcoin stablecoin sur les bourses baisse toujours, ce qui indique que la pression de vente n’est toujours pas élevée.

Les échanges cryptographiques ont également vu un afflux massif de pièces stables d’une valeur de 1,7 milliard de dollars, portant les réserves de pièces stables sur les échanges à un ATH supérieur à 19 milliards de dollars. L’afflux de pièces stables sur les bourses est considéré comme un cas haussier, car les gens transfèrent souvent des pièces stables sur des bourses pour investir sur le marché de la cryptographie. Le marché de la cryptographie est également devenu plus actif ce mois-ci par rapport aux trois derniers mois, lorsque les week-ends étaient généralement secs et baissiers.

