Bitcoin (BTC) tire 42 000 $ alors que le gestionnaire d’actifs de 45 milliards de dollars GoldenTree commence à acheter Crypto new media

Les entrées institutionnelles en Bitcoin (BTC) continuent de croître à un rythme plus rapide. Deux jours seulement après que le géant bancaire State Street a annoncé ses services de cryptographie, un autre gestionnaire d’actifs de plus de 40 milliards de dollars, GoldenTree, a annoncé son investissement dans la plus grande crypto-monnaie au monde.

En conséquence, le prix du Bitcoin (BTC) a augmenté de 5% aujourd’hui pour atteindre 42 000 $. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie à un prix de 41 932 $ avec une capitalisation boursière de 787 milliards de dollars. Cela se produit également au milieu de fortes sorties de Bitcoin et d’une activité réseau croissante sur la blockchain Bitcoin.

Steven Tananbaum, directeur des investissements chez GoldenTree, a déclaré qu’il s’agissait certainement d’un grand pas pour la société axée sur le crédit. Comme indiqué pour la première fois par The Street,

La société basée à New York a ajouté Bitcoin à son bilan en tant que diversificateur pour le large éventail de stratégies axées sur la dette qu’elle mène depuis des années, selon deux sources connaissant le sujet. Les sources ont obtenu l’anonymat pour discuter de relations commerciales sensibles.

Avec les grands acteurs poursuivant leur accumulation, la communauté Bitcoin a gardé ses espoirs au milieu de la récente volatilité et consolidation des prix BTC.

L’intérêt institutionnel croissant pour Bitcoin

L’environnement réglementaire arrive à maturité et les institutions espèrent donc que Bitcoin est là pour rester. De plus, si l’on regarde les macros mondiales actuelles, l’inflation monte en flèche dans la reprise post-pandémique de Covid.

Ainsi, les acteurs institutionnels recherchent des classes d’actifs capables de générer des rendements supérieurs à l’inflation. En regardant les performances de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, cela reste un choix judicieux. Bitcoin (BTC) a réussi à générer plus de 200 % de rendements composés au cours de la dernière décennie.

Cependant, le pourcentage d’exposition institutionnelle dans la classe d’actifs cryptographiques est autorisé pour le moment. Comme les institutions, il suffit de mettre 1 à 5% de leur argent supplémentaire dans Bitcoin ou d’autres actifs numériques.

La société d’intelligence économique MicroStrategy a accumulé massivement du BTC au cours de la dernière année et détient plus de 100 000 Bitcoins dans son bilan. Lors de son annonce des résultats du deuxième trimestre 2021, il a noté qu’il poursuivrait la stratégie Bitcoin.

De plus, l’Allemagne a introduit une loi qui permet aux acteurs institutionnels d’investir jusqu’à 20 % de leurs actifs dans des monnaies numériques. Cette loi entrera en vigueur à partir du 2 août la semaine prochaine. Ainsi, nous pouvons nous attendre à d’autres annonces de ce type dans la semaine à venir.

