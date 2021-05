Bitcoin: BTC-USD fait face à une crise d’identité émergente

Le plus d’attention Bitcoin (CCC:BTC-USD) reçoit de Wall Street, le pire investissement qu’il semble être sur Main Street. En effet, à mesure que la plus grande crypto-monnaie devient courante, elle est plus susceptible de faire face à des mesures réglementaires. Ou en d’autres termes, tout est amusant et amusant jusqu’à ce que les «costumes» s’impliquent.

Tu crois que je suis hyperbolique? Pensez ensuite aux remarques de Ben Hunt, directeur des investissements chez Second Foundation Partners. Hunt a exprimé sa conviction que Bitcoin dans le courant dominant dilue son cas d’utilisation d’origine.

Les opinions de Hunt ont été exposées dans un article récent de Samuel Wan sur NewsBTC lorsqu’il a écrit: «La principale crypto-monnaie a été fondée sur les principes de l’absence d’autorisation et de résistance à la censure. Bref, une façon de s’en tenir à l’establishment.

Wan a poursuivi en écrivant que Hunt estime que Bitcoin pourrait être confronté à une crise d’identité alors que Wall Street commence à utiliser Bitcoin pour servir ses propres fins. Peut-être le plus alarmant des commentaires de Hunt était-il donc:

«… Ce qui a rendu Bitcoin spécial en premier lieu est presque perdu, et ce qui reste est un récit faux et construit qui existe au service de Wall Street et de Washington plutôt que dans la résistance.»

La crypto-monnaie en général a toujours été confrontée à un conflit entre les investisseurs institutionnels et les évangélistes de la crypto. Ces derniers pointent vers la technologie blockchain qui sous-tend la plupart des cryptos. C’est la seule chose qui rend Bitcoin et d’autres altcoins, tels que Ethereum (CCC:ETH-USD), si précieux. Bitcoin offre également aux investisseurs l’avantage de la rareté car seul un nombre fini de Bitcoin sera jamais créé.

Cette justification de la rareté était un contrepoint parfait au manque de discipline budgétaire de notre gouvernement. Cependant, la volatilité de la crypto-monnaie a largement été la raison pour laquelle elle n’a pas été acceptée par le grand public. Maintenant, il semble que cela pourrait changer. Les commerçants veulent juste gagner de l’argent. Et la crypto-monnaie est une classe d’actifs qui peut fournir cela.

Mark Hake a un aperçu perspicace de la raison pour laquelle Bitcoin pourrait se négocier à 100000 $ d’ici la fin de l’année. Je ne suis pas en désaccord. Tout ce que je dis, c’est que cela peut être assorti de conditions.

Un dilemme social

Les taureaux et les ours Bitcoin s’engagent dans un débat circulaire important, mais irritant. La raison en est qu’aucune des parties ne peut «prouver» son cas. J’ajouterai donc mes propres réflexions à l’argument.

Le fait que de plus en plus d’investisseurs institutionnels soient attirés par les investisseurs, c’est comme lorsque les parents ont commencé à Facebook (NASDAQ:FB). Juste comme ça, Facebook est devenu l’espace de médias sociaux que les adolescents et les jeunes adultes cherchaient et cherchent toujours à éviter.

L’argument était que si Facebook est une plate-forme avec laquelle les «personnes âgées» s’engagent, il était trop institutionnel pour eux. A bientôt, les baby-boomers!

Cela dit, il n’y a aucune preuve d’un exode massif pour le moment. Malgré sa récente baisse, Bitcoin est toujours en hausse d’environ 94% pour l’année au moment d’écrire ces lignes. Et pas moins que Mark Cuban prône le Bitcoin comme une réserve de valeur plus pratique que l’or.

Mais l’intérêt institutionnel est relativement nouveau. Et avec environ 140 milliards de dollars dans la monnaie qui est inaccessible, probablement pour toujours, je pense que nous arrivons à un point où nous découvrons ce que les gens pensent vraiment du Bitcoin.

Bitcoin sera-t-il interdit?

La menace de bannissement semble être l’un des arguments baissiers actuels contre Bitcoin. Une partie de cela est déclenchée par des investisseurs tels que le gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio. Et le gouvernement turc a déjà pris des mesures pour interdire Bitcoin.

Cependant, si cela vous inquiète, vous ne devriez pas investir dans la crypto-monnaie. En fait, une préoccupation comme celle-ci semble contre-culturelle à tout l’esprit d’investissement dans Bitcoin.

Bitcoin a ses vrais croyants. Il y a aussi ceux qui ont des préoccupations légitimes. C’est parce que, comme je l’ai mentionné dans un article précédent, Bitcoin est toujours en cours de maturation. Et il est possible qu’il ne soit pas à la hauteur de ses attentes de plus en plus élevées.

Mais quiconque dit «savoir» que Bitcoin est un bon investissement à 50 000 $, à 70 000 $ ou à 5 000 $ n’est pas honnête.

C’est la nature, et probablement la définition, d’un investissement spéculatif. C’est tout ce que vous devez vraiment savoir sur Bitcoin.

Mais pas de risque, pas de récompense, non?

