Bitcoin (BTC) voit une autre adoption majeure, cette fois par une entreprise de yacht de luxe

Le marché des yachts de luxe est sur le point de subir une révolution, car un acteur de premier plan du secteur permet pour la première fois des transactions numériques avec Bitcoin (BTC / USD).

La société Prime Experiences, qui compte plus de 1 400 clients chaque année, s’attend à une croissance de 40% avec l’introduction du nouveau mode de paiement.

Plateforme qui sera basée sur la technologie blockchain

Selon l’annonce, la nouvelle plate-forme de paiement sera basée sur la technologie blockchain pour fournir plus de sécurité pour les transactions.

La société a également prévu qu’elle pourrait réaliser un chiffre d’affaires de 6,5 millions de dollars en 2022, essentiellement grâce aux expériences personnalisées qu’elle héberge pour ses clients, ainsi que son service de location de yachts.

Cofondée par deux Colombiens, Prime Experiences a son siège social en Amérique du Nord. Il envisage également d’avoir une future collaboration à Miami.

Prime Experiences veut étendre l’adoption de Bitcoin à Miami

José David Tobón, président de la société, a déclaré que la société était en pourparlers sérieux avec le maire Francis Suárez, qui a toujours réclamé un environnement crypto-convivial.

Récemment, il a suggéré que les résidents de Miami devraient avoir la possibilité de recevoir leurs salaires en Bitcoin.

Miami a suscité un intérêt accru de la part de grandes entreprises telles que Google, Facebook et Tesla. V a également présenté la région comme la prochaine Silicon Valley en raison du haut niveau d’intérêt de ces entreprises. Il a déclaré,

Miami pourrait être la prochaine Silicon Valley, car la plupart des grandes entreprises cherchent à pénétrer dans la ville.

Bitcoin voit une adoption accrue pour les paiements

L’adoption de Bitcoin comme méthode de paiement s’est étendue ces dernières années, car de plus en plus de services dans différents secteurs choisissent maintenant d’accepter les crypto-monnaies. C’était au départ la devise de choix pour de nombreux services Web. Mais maintenant, de plus en plus d’entités physiques acceptent la crypto-monnaie, y compris les équipes de baseball, les écoles de musique, les maisons de ventes aux enchères et les sociétés immobilières.

Le post Bitcoin (BTC) voit une autre adoption majeure, cette fois par une société de yacht de luxe est apparue en premier sur Invezz.