Bitcoin Bull ARK n’a pas encore acheté l’ETF du meilleur actif cryptographique – Voici pourquoi

Le fondateur d’ARK Invest dévoile que la société d’investissement n’a pas acheté le fonds négocié en bourse (ETF) ProShares Bitcoin (BTC) qui a été lancé plus tôt cette semaine.

Dans une interview à Bloomberg, Cathie Wood dit qu’ARK Invest veut d’abord comprendre les implications fiscales de l’ETF à terme Bitcoin.

« Non nous n’avons pas [buy the ProShares Bitcoin ETF]. Et l’une des raisons est que nous examinons cela très attentivement, l’avenir. Il y a certaines ramifications fiscales que nous aimerions mieux comprendre, liées au contango. Contango versus déport normal. Donc pas encore. »

Un marché est en contango lorsque le prix à terme d’un contrat à terme est supérieur au prix actuel ou au prix au comptant. D’autre part, le déport se produit lorsque la valeur au comptant d’un actif est supérieure aux prix de négociation sur le marché à terme.

Wood dit en outre que Bitcoin est la « nouvelle banque » comme en témoigne El Salvador où des millions de personnes utilisent déjà la crypto-monnaie.

« Je pense que la chose la plus fascinante qui se passe est au Salvador. As-tu entendu? Ils ont jugé Bitcoin, le président qui tweete tous les jours, a considéré Bitcoin ayant cours légal… et envoyé un Chivo [Bitcoin] portefeuille à toute la population éligible. Donc quatre millions.

Trois millions, il contenait 30 $ de Bitcoin, trois millions l’ont téléchargé. Seulement 1,2 million dans ce pays ont une relation bancaire. Voici donc la nouvelle banque, les portefeuilles numériques. Et ça va être vrai dans ce pays, ça va être vrai dans le monde entier. »

Deux des trois plus gros avoirs de l’ETF ARKW d’ARK Invest sont liés à la cryptographie. ARKW détient des actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) d’une valeur de près de 390 millions de dollars, soit environ 7 % du fonds, et des actions Coinbase d’une valeur de plus de 336 millions de dollars, soit environ 6 % du fonds.

