Bitcoin Bull Tone Vays annonce un retrait à venir – Voici sa nouvelle perspective cryptographique

Le vétéran du crypto-trader Tone Vays dit que malgré la hausse très rapide de Bitcoin avec ses graphiques quotidiens et hebdomadaires, un recul est imminent.

Dans une récente diffusion en direct lors de l’annonce de l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC), Vays s’attend à ce que BTC atteigne un sommet d’environ 62 000 $ d’ici le 19 octobre.

«Nous sommes sur la bonne voie pour ce que j’avais prévu dans les perspectives quotidiennes, où nous plaçons environ 62 000 $ à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Le 19 octobre, c’est là que je cherchais ce haut. Il nous restait donc environ trois ou quatre jours. Surtout si nous continuons à monter et à monter.

En termes de prise de bénéfices avant tout recul potentiel – Vays dit que cela dépend si Bitcoin atteint certaines cibles, notant comment il a augmenté de près de 50% en quelques semaines.

« C’est probablement un bon moment pour prendre votre profit pour un retrait, car il aurait augmenté beaucoup trop loin trop rapidement. Il y a trois semaines, le prix était la moitié de ce qu’il est aujourd’hui… nous montons assez rapidement et il y aura un recul… mais en ce moment, le graphique hebdomadaire est pleinement haussier et vous avez encore de la place.

Vays dit qu’avec une hausse aussi rapide, la probabilité d’une chute est plus élevée – prédisant un recul à environ 53 000 $ ou 54 000 $, restant optimiste avec son objectif de fin d’année.

«Le bitcoin a fière allure, je pense toujours au milieu des années 60 pour un double sommet avec avril, un recul peut-être au milieu des années 50, puis j’ai encore une chance d’avoir raison sur ces 100 000 $ à la fin de l’année. Je suis toujours optimiste.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/gualtiero boffi

Lien source

Affichage des messages : 14